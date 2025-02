Una delegazione di Ventimiglia in Senato a Roma per il 76° anniversario della fondazione dell'ANIOC (Foto)

Grande partecipazione e condivisione di valori nella giornata celebrativa del 76° Anniversario della Fondazione dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC), svoltasi lo scorso 21 febbraio a Roma.

L'evento ha visto la presenza del senatore Antonio De Poli, presidente nazionale ANIOC, del conte Maurizio Monzani, segretario generale ANIOC, del cavaliere Gino Marcoccia, delegato ANIOC Roma Città Metropolitana, e delle rappresentanze delle delegazioni ANIOC provenienti da tutta Italia.

Particolarmente significativa è stata la presenza della delegazione della Liguria, composta dal delegato di Rapallo Cav. Giuseppe Bertone con la moglie Concetta, dal Cav. Damonte Mario con la moglie Orietta, dalle signore Anna Massa e Patrizia Cerullo, e della delegazione di Ventimiglia composta dal delegato intercomunale Cav. Uff. Gaetano Scullino, dal vicedelegato Cav. Bruno Cosimo, dal delegato comunale di Sanremo Cav. Gianni Ostanel con i soci ANIOC Cav. Giampiero Vivaldi con la moglie Monica, il Cav. Ferrari Paolo con la moglie Angela, il Cav. Uff. Vincenzo Palmero con la moglie Maria, dalla dama Simonetta Delfino, delegata di Andora, e dal delegato provinciale Cav. Uff. Roberto Pecchinino, che per l'occasione è stato il referente a rappresentare la Liguria per conto del Gr. Ufficiale Alberto Bianco.

Numerosi i momenti da ricordare, a partire dalla celebrazione della santa messa officiata da don Augusto Piccoli presso il Santuario di Nostra Signora del Sacro Cuore. A seguire, la visita a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, guidata dal senatore Antonio De Poli, e, infine, il convivio e il convegno dedicato al 76° Anniversario dell'ANIOC.



"Non è stato solo un momento di celebrazione ma anche un'occasione per riaffermare insieme i valori che ci uniscono: l'onore, il servizio alla comunità, la dedizione al bene comune e l'importanza di custodire le tradizioni che rendono il nostro Paese unico" - ha dichiarato il presidente nazionale Antonio De Poli rivolgendosi ai presenti.

"Come organizzatore di questa giornata, ho voluto che questo evento non fosse solo un momento commemorativo ma anche un'opportunità di condivisione e di riflessione. La santa messa, la visita a Palazzo Madama e l'incontro in Sala Koch sono stati pensati per onorare il percorso che l'ANIOC ha tracciato in oltre settant'anni di storia e per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra grande famiglia cavalleresca" - ha aggiunto De Poli - "L'ANIOC non è solo un'associazione ma un pilastro di identità e valori, che nel tempo ha saputo mantenere vivo lo spirito di servizio e di dedizione al Paese. Le onorificenze cavalleresche rappresentano non solo un riconoscimento al merito ma anche una responsabilità: quella di essere esempio per la società, portando avanti, con coerenza e integrità, un impegno quotidiano al servizio degli altri".

Il segretario generale ANIOC, Conte Maurizio Monzani, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento e per la partecipazione sentita di tutti i delegati, sottolineando l'importanza di mantenere vivi i valori cavallereschi nella società moderna. Ha, inoltre, ricordato che l’ANIOC è stata fondata a Firenze il 14 aprile 1949 dal Conte Feliciano Monzani, che ne è stato il segretario generale per oltre cinquantacinque anni.

L’ANIOC è un’associazione apolitica e apartitica, con l’obiettivo di riunire in un’unica grande famiglia tutti i decorati di ordini cavallereschi, creando una forza morale ispirata da alti ideali.

A concludere la giornata è stata la consegna degli attestati di partecipazione e le tradizionali foto di rito nella prestigiosa Sala Koch, sede storica della Biblioteca del Senato. Tutte le rappresentanze presenti hanno espresso orgoglio e soddisfazione per aver condiviso valori e ideali comuni, mantenendo vivo il sentimento delle tradizioni della Patria e diffondendo il messaggio che la Cavalleria è simbolo di amicizia e fratellanza universale.