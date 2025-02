Ventimiglia, lavori di sfalcio in corso Verdi: cambia la viabilità (Foto)

Cambia la viabilità a Ventimiglia. Per consentire, in totale sicurezza, lavori di sfalcio in corso Verdi lunedì 24 febbraio verrà istituito il senso unico, a salire, in direzione Francia. Lo comunica il comune di Ventimiglia per avvisare residenti e turisti.

Le vetture provenienti da corso Francia, in direzione Ventimiglia centro, dovranno, perciò, percorrere obbligatoriamente la galleria Poggio.

Corso Toscanini sarà, invece, liberamente percorribile fino al Forte dell'Annunziata in direzione Funtanin e via Forte San Paolo.