Successo dell'incontro di CNA SNO Imperia su MDR 2017/745, GDPR e innovazione digitale nei laboratori odontotecnici

CNA SNO Imperia ha organizzato con grande successo l’incontro informativo e formativo dedicato agli odontotecnici, tenutosi il 21 febbraio 2025 presso la sede di CNA Imperia a Sanremo e seguito da partecipanti sia in presenza che online da tutta Italia. L’evento ha fornito aggiornamenti fondamentali su normative e strumenti digitali a supporto del settore odontotecnico.

L’incontro è stato aperto da Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA SNO, che ha illustrato nuovamente i principali aspetti del Regolamento MDR 2017/745, riguardante i dispositivi medici, e del GDPR, relativo alla gestione dei dati sensibili dei pazienti. Inoltre, Tomei ha fornito un importante aggiornamento sui nuovi codici ATECO 2025 per il settore delle protesi dentarie, sugli adempimenti amministrativi e fiscali, sulla filiera tecnico-professionale odontotecnica e sulla situazione normativa relativa al profilo professionale degli odontotecnici ex art. 5 della legge n. 43/2006.

Al centro dell’incontro, l’intervento di Fulvio Sironi e Andrea Caldera di OrisLine Group, azienda leader nello sviluppo di soluzioni digitali per i laboratori odontotecnici. I relatori hanno illustrato le funzionalità avanzate del software OrisLine, progettato per semplificare e velocizzare la gestione delle pratiche burocratiche connesse all’adeguamento al MDR 2017/745. Grazie a strumenti di automazione, archiviazione digitale e comunicazione integrata con gli studi odontoiatrici, il software consente una gestione più efficiente delle commesse e il tracciamento dei dispositivi medici.

In particolare, è stato approfondito il funzionamento del portale MyLab, che facilita l’ottimizzazione dei flussi di lavoro tra laboratori odontotecnici e studi dentistici, migliorando l’interazione tra professionisti e garantendo una maggiore conformità alle normative europee. La digitalizzazione e l’integrazione dei processi amministrativi rappresentano un passaggio cruciale per il settore, riducendo il carico burocratico e aumentando l’efficienza operativa.

Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, affermando: «L’adeguamento alle normative europee è una sfida complessa per i laboratori odontotecnici, che necessitano di strumenti adeguati e di un supporto concreto per affrontare il cambiamento. CNA SNO continua a essere un punto di riferimento per la categoria, promuovendo formazione e aggiornamenti continui per garantire che i professionisti possano operare in modo sicuro, efficiente e conforme alle regolamentazioni vigenti».

L’evento ha rappresentato un’opportunità preziosa di confronto e aggiornamento per gli odontotecnici, offrendo soluzioni concrete per affrontare le sfide della digitalizzazione e della compliance normativa.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sui prossimi eventi, è possibile contattare CNA Imperia al 347 2915873 o scrivere a segreteria@im.cna.it