Demanio marittimo, assessore Scajola risponde al PD: "Regione Liguria da sempre propositiva e al lavoro sul tema"

"Ringrazio il consigliere Sanna per il suggerimento, ma vorrei ricordare a lui e al Partito Democratico che la Regione Liguria si è sempre attivata per richiedere norme nazionali in tema di demanio marittimo ai vari governi che si sono succeduti dal 2015 a oggi. Fa sorridere che proprio ora il PD si ricordi della necessità di una norma nazionale, che ribadisco come Regioni chiediamo da almeno 10 anni, mentre quando a governare era il centrosinistra non ci sia mai stato qualcuno che si sia adoperato concretamente sul tema". Si esprime così l'assessore regionale Marco Scajola in risposta a quanto richiesto dal consigliere del Partito Democratico Armando Sanna sul tema concessioni.



"Penso si possa dire tutto escluso di essere stati silenti su questo argomento, al contrario siamo sempre stati una regione propositiva e attiva a livello nazionale - prosegue ​l'assessore regionale Scajola - Continueremo a lavorare anche in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con coerenza e nell'interesse di cittadini e lavoratori senza strumentalizzare un settore importante come quello balneare a seconda degli interessi del momento".