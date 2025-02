Ventimiglia: costeranno 150mila euro le invettive dell'apicoltore Marco Ballestra contro Scullino e il suo staff

Si conclude con la condanna di Marco Ballestra al pagamento di oltre 150.000 euro la lite promossa da Gaetano Scullino (ex Sindaco di Ventimiglia), Marco Prestileo (ex Direttore Generale), Achille Maccapani (ex Segretario Generale) e Armando Bosio (Dirigente Comunale). Il Tribunale di Imperia ha riconosciuto che i post pubblicati dal blogger avevano contenuto lesivo dei diritti della personalità invocati dagli attori (nome, riservatezza, reputazione, identità personale, immagine).

Al contrario sono state escluse le esimenti del diritto di critica e di satira politica, richiamate da Ballestra. Il Giudice ha sottolineato che Bosio e Maccapani non rivestivano ruoli politici e non sono stati neppure sottoposti ad indagini, che lo scioglimento del Consiglio Comunale è stato dichiarato illegittimo e che il processo penale che ha coinvolto Scullino e Prestileo si è concluso con l’assoluzione. Pertanto “la campagna mediatica portata avanti dal convenuto non aveva alcun fondamento fattuale su cui poggiarsi”.

In conclusione Scullino, Prestileo, Maccapani e Bosio sono stati “denigrati, sbeffeggiati, insultati quasi quotidianamente non solo con offese relative al loro lavoro ma anche sul piano personale”. Ballestra ha quindi messo in atto una condotta "eccedente il principio di continenza" ed è stato condannato al risarcimento dei danni per 34.872,96 euro ciascuno per Scullino e Prestileo, nonché di 25.573,48 euro ciascuno per Bosio e Maccapani, oltre gli interessi.

Il Tribunale ha infine condannato Ballestra a rifondere le spese legali, liquidate in 20.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali.