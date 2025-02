Arimondo dona mille euro alla Banda di Diano Marina e promuove una raccolta presso i sette supermercati Pam di Imperia e del Golfo Dianese

Nuove iniziative in favore della Banda Musicale Città di Diano Marina, privata dall’incendio divampato il 6 febbraio scorso, all’interno della sede di via Lucus Bormani, di divise, strumenti, attrezzatura e dell’accesso al locale utilizzato per le prove.

Arimondo srl (società con sede nel Golfo Dianese, inserita nel registro delle 150 imprese storiche d’Italia - primi passi mossi a San Bartolomeo al mare, nel lontano 1791 -, oggi proprietaria di 40 supermercati nelle principali località delle province di Imperia, Savona e Genova) ha provveduto nei giorni scorsi a versare, a titolo di erogazione liberale, 1.000 euro sul conto della benemerita associazione e da ieri, giovedì 20 febbraio, a due settimane esatte dal rogo, ha aperto una raccolta pubblica presso i propri tre punti vendita Pam di Imperia e i quattro del Golfo Dianese (due a Diano Marina, uno a San Bartolomeo al mare e uno a Cervo). Molto semplicemente, il cliente ha la possibilità di dimostrare la propria vicinanza alla Banda di Diano Marina donando un euro (o multipli) direttamente in cassa, in aggiunta alla propria spesa. Il contributo viene riportato sullo scontrino e il totale della raccolta è visualizzabile on line (a questo link), con aggiornamenti quotidiani. L’iniziativa, promossa attraverso apposite locandine poste all’interno dei supermercati interessati, proseguirà sino al 16 marzo.

“Sappiamo che la Banda, nonostante quanto sfortunatamente accaduto, non ha interrotto le sue attività e, su questo territorio, in cui la nostra azienda affonda le sue radici, sta proseguendo le varie attività rivolte dei giovani – afferma Robj Brunengo, responsabile relazioni esterne del Gruppo Arimondo - . Il nostro è un piccolo gesto che, unitamente alle tante altre dimostrazioni di affetto, permetta alla Banda di dotarsi al più presto di quanto necessario per tornare a esibirsi in pubblico”.

In attesa di farlo pubblicamente non appena ce ne sarà l’occasione, Sandro Melotto, presidente della Banda Città di Diano Marina, ha speso queste parole di apprezzamento: “A nome di tutto il direttivo, della nostra Maestra, di tutti i componenti della Banda e della Scuola, intendo ringraziare Arimondo srl per il contributo e la disponibilità a effettuare una raccolta in nostro favore. Ciò, unitamente alla generosità dimostrata da tante persone e da altri soggetti pubblici e privati, ci permetterà di ricomprare l’attrezzatura necessaria per svolgere i servizi di accompagnamento musicale, i concerti e soprattutto le attività di Scuola di musica bandistica e il progetto Band@scuola nelle classi della Primaria”.

Le donazioni alla Banda Musicale Città di Diano Marina si possono effettuare anche direttamente, tramite un bonifico bancario. L’Iban del conto è il seguente: IT 06 R030 6949 0001 0000 0003 476 (presso filiale Banca Intesa di Diano Marina).

Link alla pagina dedicata alla raccolta fondi di Pam Arimondo per la Banda Musicale Città di Diano Marina: https://sites.google.com/arimondo.net/aiuta-la-banda-dianese/home-page