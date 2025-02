Bordighera, investito sulle strisce pedonali: mobilitazione di soccorsi in via Vittorio Emanuele II (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, in mattinata, a Bordighera per un incidente verificatosi in via Vittorio Emanuele II nei pressi del supermercato Doro. Sembrerebbe che una persona sia stata investita sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce Rossa Ospedaletti e la polizia locale, che hanno subito soccorso il ferito, sembrerebbe un uomo di circa 50 anni, e in seguito lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera in codice giallo.

E' il secondo incidente che si verifica nello stesso punto in due giorni. Anche ieri mattina una persona è rimasta ferita nello stesso modo.