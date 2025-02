“Via di mezzo” a Bordighera: sarà ciclopedonale e attraverserà la città

Una “Via di mezzo” attraverserà Bordighera. Sarà una via ciclopedonale che unirà l'ospedale a corso Europa. La Giunta ha approvato, nei giorni scorsi, in linea tecnica il progetto definitivo che è stato presentato, questa mattina nel corso della commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente riunitasi in Comune.

Il provvedimento consentirà agli uffici comunali di accedere alle procedure per la richiesta di contributi regionali e statali. "La pista ciclopedonale partirà all'altezza dell'ospedale, con una segnaletica orizzontale, andrà a tagliare tutta la città, in mezzo, sbucando in corso Europa" - fa sapere il vicesindaco Marco Laganà - "Sarà un servizio utile anche per le scuole visto che toccherà il 'Montale', le 'Rodari' e le 'Ruffini'. Avrà un'ampiezza massima di tre metri e cinquanta con la possibilità di accesso anche per le ambulanze e i mezzi di soccorso ma sarà prettamente ciclopedonale".

Un progetto di valore strategico per la viabilità urbana tra il centro e la zona ovest anche in ottica di una mobilità più sostenibile. "Il progetto risale a parecchi anni fa adesso è stato un po' rivisto" - sottolinea Laganà - "Anni fa era, infatti, prevista carrabile ma si è pensato di farla con un impatto minimo. All'altezza di via Falcone, Borsellino e scorte, dove c'è l'area cani, abbiamo realizzato già due o tre lotti e adesso ci saranno altri lotti da realizzare per completarla. Il quadro economico dell’opera ammonta a 1.950.000 euro".