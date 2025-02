Genova, il GSE incontra imprese e associazioni: focus sulla transizione energetica e le opportunità per la Liguria

Il roadshow del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) si è concluso al Palazzo della Borsa di Genova con un incontro dedicato alle imprese e al mondo associativo. La giornata, focalizzata sulla transizione energetica e sulla sostenibilità, e sostenuta dalla Regione Liguria, ha fatto tappa nel capoluogo ligure nell’ambito di un tour che attraversa l'Italia per sensibilizzare sui temi dell’energia e dell’ambiente.

Per la Regione sono intervenuti, nel corso dell'evento "La transizione energetica: GSE incontra le imprese e le associazioni", l'assessore all'Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana.



"Il futuro dell’energia in Liguria – ha dichiarato l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti – è guidato dagli obiettivi comunitari e dal dialogo con​ Governo​ e amministrazioni locali, favorendo investimenti nelle energie rinnovabili, una strategia win-win per il territorio. Tra le rinnovabili, la Regione deve puntare anche sulle risorse idriche dei bacini grandi e piccoli, sostenendo così il comparto industriale locale.​ La presenza del GSE a Genova conferma l’impegno concreto per l’efficientamento energetico e le opportunità di investimento. Le associazioni di categoria svolgono​ inoltre un ruolo attivo nel supportare le aziende e creare sinergie. ​Il dialogo ​tra Regione Liguria e GSE proseguirà per individuare strumenti sempre più efficaci a supporto della transizione energetica".



​​"Il fattore energetico è un elemento centrale per la competitività delle imprese. Ringrazio il GSE, e in particolare il presidente Paolo Arrigoni, per la disponibilità a realizzare questo importante evento in Liguria - spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana - Con i fondi FESR abbiamo già attivato importanti misure per accompagnare gli investimenti delle aziende. L'obiettivo è quello di abbattere i consumi in bolletta e migliorare le prestazioni energetiche. Occasioni come questa ci consentono di lavorare assieme per creare un ecosistema energetico efficace e pronto ad agganciare non soltanto le opportunità regionali, ma anche quelle nazionali ed europee".