Furti, microcriminalità e danneggiamenti a Bordighera: controlli e presenza di forze dell'ordine sul territorio anche di notte

Furti, microcriminalità e danneggiamenti si verificano costantemente, sia di giorno che di notte, a Bordighera e così il sindaco Vittorio Ingenito ha richiesto un diverso controllo sul territorio che preveda la presenza costante delle forze dell’ordine nelle strade cittadine in orario anche notturno e l’applicazione di strumenti di prevenzione e verifica come l’identificazione.

E' stato stabilito nel corso di un tavolo in tema sicurezza, svoltosi questa mattina, voluto dal sindaco Vittorio Ingenito, che ha riunito Amministrazione rappresentata, oltre dal primo cittadino, anche dal presidente del Consiglio comunale Stefano Gnutti e dall’assessore Giovanni Allavena, carabinieri e polizia locale con l’obiettivo di affrontare in modo organico e puntuale gli episodi di furti, microcriminalità e danneggiamenti registrati nella città delle palme.

"Appare evidente che, purtroppo, spesso i reati non vengono denunciati per una diffusa sfiducia nella possibilità di individuare i responsabili e per la comune convinzione che la pena sia inefficace" - sottolinea il sindaco Vittorio Ingenito che, per questa ragione, ha chiesto un diverso controllo sul territorio, che preveda la presenza costante delle forze dell’ordine nelle strade cittadine in orario anche notturno e l’applicazione di strumenti di prevenzione e verifica come l’identificazione - "L’invito rivolto alla cittadinanza è comunque di denunciare tempestivamente ogni fatto che possa turbare incolumità e sicurezza pubbliche".