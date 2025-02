Festival di Sanremo, soddisfatta la Confartigianato per le ricadute sul territorio e l’indotto per le attività

Al termine di una settimana veramente eccezionale, con un afflusso considerevole di persone desiderose di immergersi nel clima del Festival della Canzone Italiana, la Confartigianato esprime grande soddisfazione per un'edizione che ha portato risultati importanti per il territorio.

"Le immagini delle vie di Sanremo affollate di turisti hanno bene evidenziato come la città abbia potuto vivere l'evento, spiega l'associazione di categoria. Tutto questo ha portato a importanti ricadute economiche che, in maniera diretta o indiretta, hanno riguardato le attività produttive, con un indotto stimato in diversi milioni di euro. A beneficiare di tutto questo sono state non solo le attività ricettive e di ristorazione, ma anche le maestranze e tutte le realtà artigianali che un evento come il Festival, sia al suo interno sia nell’ambito cittadino, ha coinvolto nei giorni scorsi e anche nelle settimane precedenti".

"La promozione del territorio, insieme alle sue bellezze e potenzialità, continua la Confartigianato, è stata poi garantita dai dati record degli ascolti e dall'attenzione mediatica concentrata su Sanremo. Non meno rilevanti sono stati i contenuti prodotti e condivisi sui social network, fenomeno dei giorni nostri, dedicati al Festival e al suo contorno".

La Confartigianato desidera quindi rivolgere un ringraziamento a Carlo Conti e alla Rai per aver realizzato un prodotto di qualità, all'Amministrazione Comunale per aver curato ogni dettaglio affinché l'evento fosse vissuto anche al di fuori del teatro, e a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione.