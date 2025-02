Sanremo 2025: l'Agenda giornaliera con tutti gli appuntamenti dedicati agli eventi collaterali del Festival della Canzone

DOMENICA 16 FEBBRAIO



9.00. Sanremo FestivArt 2025: ultimo giorno dell’esposizione artistica collettiva diffusa con opere esposte lungo un percorso a tappe con inizio da Piazza Cristoforo Colombo, di fronte al palco del Festival, sino al centro del Pigna



9.30-19.30. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone con moltissimi negozi aderenti che resteranno aperti con orario continuato per proporre la loro merce a prezzi scontati

10.00. Per i 120 anni del Casinò di Sanremo, mostra ‘La Casa da gioco si mette in mostra. I mitici Anni del Festival della Canzone al Casinò di Sanremo’. Sale del Casinò, ingresso libero e gratuito (la parte della mostra a Porta Teatro è visitabile senza limiti di età. A Porta Principale si può visitare la seconda ala dedicata ai primi anni del Secolo)

10.00-18.00. ‘Da Sanremo a Milano Cortina 2026’: spazio espositivo aperto al pubblico interamente dedicato al viaggio nella cultura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali (ultimo giorno). Forte di Santa Tecla



10.00-20.00. Sony Music Store & More: hub polifunzionale di oltre 150 mq situato in Corso Garibaldi 28 accessibile al pubblico per scoprire nuova musica e grandi classici grazie a un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, edizioni speciali e prodotti esclusivi, ma anche come uno spazio immersivo ed esperienziale. Fino al 16 febbraio (più info)



10.00. Annullo filatelico celebrativo del Festival della Canzone Italiana a cura di Poste Italiane in Via Matteotti in prossimità del Cinema Centrale



11.00-12.30. Gara a scopo benefico per una raccolta fondi a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova. Prevista la partecipazione di alcuni appassionati artisti e addetti del Festival. Clou della giornata la partecipazione straordinaria del campione della racchetta Gianluca Mager pronto a fronteggiare tutti i coraggiosi sfidanti che vorranno cimentarsi. Alle ore 13.00 verrà messa all’asta la racchetta con cui Fabio Fognini ha battuto Rafael Nadal agli US Open del 2015. Circolo Tennis Sanremo



11.00-18.30. Ruota panoramica brandizzata Veralab a Pian di Nave a fianco del Forte di anta Tecla



14.00. ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier in diretta dal Teatro Ariston



15.00-22.00. L’Artista con la Chitarra’: mostra di pittura con le opere di Tiziana Pavan. Galleria Bombonniere, corso Inglesi