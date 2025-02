Sanremo 2025, vince Olly con “Balorda nostalgia”

È Olly a vincere la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. La canzone in gara, intitolata “Balorda nostalgia”, è stata la più votata dal pubblico, dalla sala stampa, web tv e radio. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”; in terza posizione troviamo Brunori Sas con "L'albero delle Noci".

Ecco la classifica completa:

1. Olly - "Balorda Nostalgia"

2. Lucio Corsi - "Volevo Essere un duro"

3. Brunori Sas - “L’albero delle noci”

4. Fedez “Battito”

5 Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”

6 Giorgia “La cura per me”

7 Achille Lauro “Incoscienti giovani”

8 Francesco Gabbani - “Viva la vita”

9 Irama - “Lentamente”

10 Coma Cose - “Cuoricini”

11 Bresh - “La tana del granchio”

12 Elodie - “Dimenticarsi alle 7”

13 Noemi - “Se t’innamori muori”

14 The Kolors - “Tu con chi fai l’amore”

15 Rocco Hunt - “Mille vote ancora”

16 Willie Peyote - “Grazie ma no grazie”

17 Sarah Toscano - “Amarcord”

18 Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

19 Rose Villain - “Fuorilegge”

20 Joan Thiele - “Eco”

21 Francesca Michielin - “Fango in Paradiso”

22 Modà - “Non ti dimentico”

23 Massimo Ranieri - “Tra le mani un cuore”

24 Serena Brancale - “Anema e core”

25 Tony Effe - “Damme ‘na mano”

26 Gaia - “Chiamo io chiami tu”

27 Clara - “Febbre”

28 Rkomi - “Il ritmo delle cose”

29 Marcella Bella - “Pelle diamante”

IL RACCONTO DELLA SERATA

Un Carlo Conti visibilmente emozionato, scende le scale del teatro Ariston per l’ultima volta accolto da un caloroso applauso del pubblico in sala. “Cercheremo di finire alla grande - ha esordito il presentatore - È stata una serata da ascolti record perché ci ha guardato tutta l’Italia”, prima di lasciare il palco a Gabri Ponte e ad Andrea Bonomo. Sono loro, infatti, ad ‘aprire le danze’ con ‘Tutta l’Italia’ brano del dj torinese diventato sigla della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. La prima a esibirsi è Francesca Michielin, prima dell’ingresso di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, co conduttori della serata finale.

Con sagacia e un pizzico di spensieratezza, i due giocano con Conti cogliendo i momenti e intrattenendo il pubblico a casa e in sala. Accade per esempio prima dell’esibizione di Rose Villain quando è la conduttrice romana a giocare con Conti per realizzare un meme. Primo ospite è Alberto Angela: “Trovarsi qui a Sanremo è un’emozione incredibile” ha dichiarato il divulgatore “Quando avevo 21 anni ascoltavo ‘Vita Spericolata’ di Vasco Rossi e, l’anno dopo ‘Terra promessa di Eros Ramazzotti”. Angela ha poi continuato: “Nei ragazzi vedo timore del futuro. Non abbiate timore: il futuro è li e bisogna costruirlo. Le canzoni dei ventenni degli anni ’80 possono suggerire qualcosa ai ventenni di oggi”. Dal palco del Suzuki Stage allestito in piazza Colombo, a metà strada tra il teatro Ariston e il Palafiori dove si trova la sala stampa web e radio, si esibisce un orgoglio Made in Genova: Tedua.

La serata finale del Festival è stata l’occasione per celebrare un altro grande della musica italiana, Antonello Venditti, premiato per la straordinaria carriera. Il cantautore si esibisce prima sulle note di ‘Ricordati di me’ poi su quelle di ‘Amici mai’. “Mi trovo veramente bene qui” ha detto Venditti riferendosi al clima Festival, “Non sono ostile, sono inclusivo”. Ancora: “Il passato deve portare a un futuro di speranza. Vivere vuol dire un sacco di cose: soffrire, lottare per le proprie idee e per i propri amori”. Ritirando il premio, Venditti ha poi aggiunto: “Non sono avvezzo ai premi, ma questo qua mi fa molto molto piacere” prima di raccogliere la standing ovation del pubblico. Alessia Marcuzzi abbraccia tutti e abbraccia anche un applauditissimo Achille Lauro prima di presentarlo abbracciata a Carlo Conti. Dalla Costa Toscana, in rada davanti alle acque di Sanremo, i Planet Funk regalano un assaggio dello spettacolo che si è tenuto a bordo con ‘Nights in white satin’.

Ad alternare la gara delle canzoni, arriva Edoardo Bove, il calciatore ventiduenne che ha ripercorso il suo drammatico incidente in campo nel corso della partita di Serie A Fiorentina Inter . “Per me è un onore essere qui” ha detto il calciatore, invitato da Conti per raccontare la sua esperienza e portare la sua testimonianza. “Ho degli alti e dei bassi. Per me il calcio è la mia forma di espressione e senza di esso non mi sento lo stesso”. Il calciatore 22enne ha dichiarato ancora: “Mi sento un po’ vuoto, come se mancasse qualcosa. Ci vuole tempo, ci viole coraggio e mi sto facendo aiutare anche per iniziare un percorso di analisi su me stesso, So che mi farà stare male, mi farà soffrire ma è necessario. Voglio ringraziare tutti voi”.

Tutta l’Italia ha tifato per questo ragazzo: “È un affetto che mi è arrivato in modo particolare, al di là delle bandiere, delle squadre. Mi ha fatto capire la gravità della situazione. Mi sono svegliato in ospedale senza ricordare nulla. Solo guardando la reazione di familiari e amici, di persone estranee che mi chiedono come sto in maniera genuina, quasi fossero sollevate di vedermi, mi ha fatto capire quanto ci sia stata paura di perdermi. Questa paura è stata molto importante. Mi ritengo fortunato. Per come è andata a me, è successo tutto nel posto giusto. In 13 minuti ero in ospedale. Ho raccolto testimonianze di tanti che hanno perso i propri familiari perché non c’è stata prontezza nel soccorso, che è fondamentale. Questo è il motivo principale per cui sono qui oggi”.

Un emozionato Fedez, al termine della sua esibizione, ha ricordato Fausto Cogliati, istituzione della musica italiana, scomparso all’età di 66 anni al termine di una lunga malattia.

Mahmood ha presentato il suo ultimo singolo, ‘Sottomarini’.

L’ANNUNCIO DELLA TOP 5

Al termine delle votazioni delle due Sale Stampa, a cui è stato sommato il televoto, è stata annunciata la classifica con la top 5 dei finalisti. A suscitare le reazioni del pubblico sono stati gli annunci di Achille Lauro e Giorgia, rispettivamente al settimo e sesto posto. A contendersi la vittoria sono Simone Cristicchi, Brunori Sas, Olly, Lucio Corsi e Fedez.

I PREMI

A consegnare i premi è stata Bianca Balti, tornata sul palco del teatro Ariston dopo aver co condotto la seconda serata del festival: “Che emozione essere ancora qua. Grazie per avermi permesso di consegnare questi premi importanti”. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Brunori Sas per ‘L’albero delle noci’. “Voglio ringraziare le mie stelle polari Fiammetta, mia mamma e la mia compagna Il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dai professori d’orchestra va a Simone Cristicchi per ‘Quando sarai piccola’: “Voglio ringraziare la mia co autrice Amara e i maestri che hanno collaborato al brano”. Premio della Critica Mia Martini va al brano Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Premio della Critica della sala stampa Lucio Dalla va a Simone Cristicchi. Premio Tim va a Giorgia, che ha ritirato il premio commossa e sommersa dagli applausi. Dalla platea il coro ‘Hai vinto’: “L’affetto del pubblico resta ed è la vera vittoria. Vi ringrazio con tutto il mio cuore”.