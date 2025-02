Prospettive dei fondi Portugal Golden Visa 2024-2025 di Get Golden Visa

Get Golden Visa ha pubblicato il suo report sui fondi per il 2025. Il report dello scorso anno ha attirato molta attenzione e, con la fine dell'opzione di investimento nel settore immobiliare, i fondi sono diventati l'unica opzione di rendimento possibile per gli investitori. Questo resoconto ha analizzato in modo esaustivo le tendenze e i trend degli investitori nel settore. Gli occhi sono di nuovo puntati sul programma Golden Visa, soprattutto dopo la modifica della legge sulla cittadinanza portoghese avvenuta a febbraio. Questa modifica legislativa ha permesso a coloro che richiedono il Golden Visa di iniziare il conteggio dei cinque anni per la richiesta di cittadinanza dalla data della prima domanda di permesso di soggiorno.

Inoltre, con la trasformazione della SEF in AIMA, si stanno prendendo provvedimenti per fissare appuntamenti biometrici per ridurre l'arretrato accumulato sulle richieste.

Il rapporto sui fondi Get Golden Visa esamina in dettaglio l'impatto di questi cambiamenti sia sul programma Portugal Golden Visa che sul settore dei fondi Portuguese Golden Visa.

Evoluzione dei dati demografici degli investitori

Secondo i gestori dei fondi, l'interesse degli investitori turchi, statunitensi e britannici è aumentato in modo significativo. L'attenzione si è spostata poi sugli investitori americani, che rappresentano oltre il 60% del capitale in alcuni fondi. La domanda è stata fortemente influenzata dal contesto geopolitico, in particolare dagli aumenti delle tasse nel Regno Unito e dagli eventi che hanno seguito le elezioni negli Stati Uniti.

Francisco Sottomayor di Lince Capital, citato nel report 2025 sui fondi di Get Golden Visa, ha osservato: “I nostri fondi continuano ad attrarre un forte interesse da parte degli investitori statunitensi, mentre anche la domanda da regioni come il Medio Oriente e la Turchia sta guadagnando slancio”.

Strategie di investimento su Portugal Golden Visa

Le tendenze nella raccolta dei fondi mostrano che gli investitori stanno diventando più strategici e consapevoli. Allo stesso tempo, la dimensione media degli investimenti rimane di circa 500.000 euro.

Opportunità di crescita e sfide per il 2025

Con le riforme legali e gli aggiornamenti normativi ora saldamente consolidati, il 2025 è destinato a continuare sullo slancio dell'anno precedente.

Il ruolo strategico del Portogallo nel panorama degli investimenti globali

Il Portogallo sta diventando un leader nella migrazione responsabile degli investimenti, dando priorità agli investimenti basati sui fondi. I fondi del Golden Visa sostengono lo sviluppo regionale, modernizzano le infrastrutture e finanziano imprese vitali.

Notiamo che gli investitori danno sempre più priorità alla conservazione del capitale e cercano fondi che forniscono liquidità sufficiente per pagare tutte le spese legate al Golden Visa. Queste scelte sono in linea con la crescente necessità di fondi gestiti in modo professionale e ben strutturati, che garantiscano stabilità finanziaria e una transizione agevole attraverso il programma di residenza. Bruna Casagrande di Antas da Cunha ha osservato che i fondi Golden Visa sono in una posizione unica per realizzare un compromesso tra gli obiettivi degli investitori e gli scopi di crescita economica del Portogallo, rispondendo simultaneamente a tali esigenze.

Resilienza e innovazione: Ridefinendo il futuro

In futuro, il programma Portugal Golden Visa adatterà il suo approccio per enfatizzare la trasparenza e l'allineamento con gli obiettivi economici nazionali. La capacità del programma di bilanciare gli obiettivi degli investitori con lo sviluppo sostenibile sarà essenziale per il suo successo all'avvicinarsi del 2025.

I fondi Portugal Golden Visa rimangono una scelta molto invitante per gli investitori che cercano una combinazione di opportunità finanziarie e vantaggi personali. Il programma continua a essere uno strumento essenziale per la crescita economica, la diversificazione della ricchezza e la mobilità internazionale, in linea con lo sviluppo del mercato.