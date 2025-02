Sanremo: i camper invadono nuovamente Pian di Poma, spostati i new jersey e divelto un cartello messo dalla Municipale (Foto e Video)

Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi da un nostro articolo, oggi torna il problema dei camper nella zona sportiva di Pian di Poma. Nonostante il pronto intervento della Polizia Municipale, che ha provveduto a chiudere la famosa sbarra della strada a mare dietro il campo di atletica e i new jersey per bloccare l’accesso delle ‘case viaggianti’, qualcuno ha spostato gli stessi e i camper sono entrati in tutta l’area.

Questa mattina la situazione è nuovamente peggiorata. Nella zona del parcheggio dei campi da baseball e calcio questa notte i new jersey sono stati spostati ed un cartello addirittura divelto e buttato per terra. L’intera area è ora totalmente occupata dai camper.

Il problema è per chi dovrà usufruire, tra oggi e domani, dei campi sportivi con le diverse partite dei vari campionati giovanili con squadre e genitori al seguito, in arrivo dal Piemonte e dalle province di Genova e Savona. I dirigenti delle squadre matuziane si chiedono dove posteggeranno e, sperando di no, in caso di emergenza da dove passerebbe un'ambulanza per non parlare di necessità di un intervento dei vigili del fuoco.

Il Festival di quest’anno, oltre alla massiccia presenza dei turisti e dei curiosi in centro dove è difficilissimo spostarsi, ha portato anche i camperisti che, solitamente portano disagi nella zona di Pian di Poma a Pasqua, Capodanno e in estate. Manca cronicamente nella città dei fiori un luogo dedicato ai camper e si attende la zona la famosa area in costruzione a fianco del cantiere (purtroppo ancora fermo) del Palazzetto dello Sport.