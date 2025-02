Duro attacco del Silp-Cgil: "La 'magia' del Festival: i giorni della kermesse fanno svanire i problemi del Paese!"

“Come tutti gli anni, il primo grande evento riesce a far calare il sipario su tante situazioni e così, all’improvviso, svaniscono nei meravigliosi effetti scenografici i problemi con cui gli italiani si devono confrontare ogni giorno”.

Interviene in questo modo la segreteria regionale del sindacato Silp-Cgil, commentando la situazione degli agenti. “Noi poliziotti – prosegue - ad esempio ci dobbiamo dimenticare che, da due anni, attendiamo il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario oppure i tanti denari spesi per colpa dell’inflazione davanti alla quale il contratto, recentemente rinnovato, non ha saputo che alzare le mani. Già, il contratto! A due mesi dalla firma gli stipendi sono rimasti identici e degli arretrati non c’è traccia. Non parliamo degli organici, che stanno mettendo a dura prova tanti e tanti uffici in tutti gli ambiti e delle tante altre difficoltà che devono affrontare i poliziotti e le loro famiglie”.

“Dietro le quinte ci sono loro a garantire sicurezza, un termine che sta diventando sempre più abusato, ma con tanti e tanti sacrifici, eppure sempre pronti ad intervenire in ogni situazione e davanti a qualunque rischio, come abbiamo visto in molte occasioni anche tristemente recenti. Ma di tutto questo e di molto altro torneremo a parlare dal 16 febbraio, quando il sipario tornerà ad alzarsi sul Paese reale. Nel frattempo, il SILP, vigilerà attentamente affinché la sicurezza, perché anche i poliziotti hanno diritto a lavorare in condizioni adeguate, sia loro garantita!”