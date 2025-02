Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 15 FEBBRAIO



A questo link tutti gli appuntamenti di Sanremo durante la settimana festivaliera



SANREMO



16.00. Presentazione il numero 52 della rivista ‘The Mellophonium’ dedicato al 75° Festival della Canzone. Intervengono Dario Salvatori, il direttore Romano Lupi, l’editore Freddy Colt e altri collaboratori. Mediateca della Pigna in Piazza del Capitolo 12, ingresso libero e gratuito

IMPERIA



11.00. Per speciale San Valentino, ‘Storia di un amore a prima vista: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’: visita accompagnata per scoprire e approfondire le storie singolari che hanno dato vita a questo speciale connubio. Villa Faravelli (info e prenotazioni a questo link)

15.30. Per speciale San Valentino, storie di ritrovamenti, imbarcazioni, guerre, pericoli e piaceri della vita, incanteranno gli ospiti nella speciale visita accompagnata intitolata ‘A_mare’. Museo Navale di Imperia (info e prenotazioni a questo link)

21.15. Concerto dell’Andrea Paganetto Trio con un mix tra musica jazz ed una performance di musica contemporanea. Teatro dell’Attrito, prenotazione ingresso al 320 212 7561



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Per la festa di San Valentino ingresso speciale riservato alle coppie al prezzo di un solo biglietto (ingresso gratuito per i bambini sino a 14 anni). Alle 15.30 visita guidata a tema ‘Scopri i miti sull'amore al MAR’, in cui l'amore sarà il filo conduttore. Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata (h 9/12.30-15/17)



10.00. Per San Valentino, visita guidata del parco dedicata agli inebrianti profumi e ai caratteristici colori delle piante esotiche e alle scenografiche terrazze già set cinematografico di ‘Grace di Monaco’ con Nicole Kidman + aperitivo dedicato presso il punto di ristoro, posto sul livello del mare (20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso del parco, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507



VALLECROSIA

10.00-12.00. ‘Come trovare aiuto nelle fiabe, per sè e per i propri bambini’ a cura di Draupadi Piccini (arte terapeuta, esperta di teatro di figura e autrice del libro ‘Le streghe non muoiono mai’. Sala Polivalente, Incontro per adulti aperto a tutti, prenotazione WhatsApp 347 2761185 (più info)

BORDIGHERA

10.30. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero



OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



CERVO

14.30-20.00. ‘Didattica che spettacolo!’: corso di formazione multidisciplinare con l’utilizzo della musica classica, jazz e pop con docente il noto ed apprezzato docente romano Ciro Paduano. Salone delle Opere Parrocchiali, anche domani (più info a questo link)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’ dal titolo ‘Ogni cosa al suo tempo’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA

11.00. Per San Valentino una guida racconta la storia del Castello, i legami tra Doria e Grimaldi e le vicende amorose dei tempi passati. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso l’Enoteca Regionale (10 euro). Ritrovo al Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria al 337 1004228

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi con inaugurazione alle 11 ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



NICE



11.00. Apertura del Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon (più info)

13.00. La Carnavalina: appuntamento popolare e gratuito sotto una pioggia di mimose. Piazza Masséna e centro città (più info)



20.30. Sfilata d’apertura del Carnevale di Nizza: Re, Regina, Carnavallon, carri allegorici, bande musicali, ballerini, ospiti stranieri. Piazza Masséna (più info)



DOMENICA 16 FEBBRAIO



IMPERIA



11.00 & 15.00. Per speciale San Valentino, ‘Amore e risate: un San Valentino al Museo del Clown’: visita speciale che esplorerà il legame tra il circo e l’amore, con storie di clown innamorati e leggende romantiche. Al termineble coppie potranno farsi scattare una polaroid in uno dei posti più romantici della Villa, per tenere con sé un piccolo ricordo della giornata. Villa Grock (info e prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Per la festa di San Valentino ingresso speciale riservato alle coppie al prezzo di un solo biglietto (ingresso gratuito per i bambini sino a 14 anni). Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata



10.00. Per San Valentino, visita guidata del parco dedicata agli inebrianti profumi e ai caratteristici colori delle piante esotiche e alle scenografiche terrazze già set cinematografico di ‘Grace di Monaco’ con Nicole Kidman + aperitivo dedicato presso il punto di ristoro, posto sul livello del mare (20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso del parco, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507



14.00. 46esimo ‘Carlevà D'a Ciassa’ con tanti giochi in piazza, due pentolacce, gonfiabili, bugie, dolcetti e caramelle, lotteria con regali e un premio per il miglior costume a tema + esibizioni degli Sbandieratori e Musici del Sestiere Ciassa e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia + ‘Falò del Re Carnevale’. Piazza della Cattedrale nella città alta



14.00. 2ª edizione del Ciclo-Carnevale, iniziativa che trasforma la festa del carnevale in un'occasione per sensibilizzare su mobilità, salute e ambiente con moltissime attività in programma (artisti di strada, giochi di corsa e salto, passeggiata alla scoperta della ricchissima biodiversità dell'Oasi del Nervia, gara a squadre non competitiva in carrozzella, aperta a tutte le età. Evento a cura dell'associazione FIAB Riviera dei Fiori. Ritrovo nell’area ex Campasso

16.00. Per la rassegna ‘Teatro per bambini’, spettacolo ‘Pinocchio Pinocchio’ messo in scena dalla Compagnia ‘Circomassimo’ (5 euro). Teatro Comunale (info e prenotazioni)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Di palo in frasca’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 28 febbraio, ingresso libero



18.15. Per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, concerto del coro Troubar Clair dal titolo ‘M’illumino di buio: la canzone popolare contro ogni guerra’ con brani di De Andrè, Piovani, Morricone. Chiesa Valdese in via Vittorio Veneto



21.00. Per la Stagione 24/25, Veronica Pivetti in ‘L’inferiorità mentale della donna’ evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole liberamente ispirato all’omonimo trattato di Paul Julius Moebius di Giovanna Gra con Anselmo Luisi (20 euro). Teatro Golzi al Palazzo del Parco (più info)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

DIANO MARINA



9.30. Partenza da Piazza Martiri della Libertà della 5ª Granfondo Città di Diano Marina con arrivo intorno alle ore 12.00 (più info)

16.30. ‘Gli allegri chirurghi’: commedia teatrale di Ray Cooney a cura dell'Associazione Culturale ‘Amici del Teatro APS’ di San Bartolomeo al Mare. Teatro delle Opere Parrocchiali, Via Lombardi e Rossignoli (Sala Don Piana), ingresso a offerta libera con ricavato devoluto alla Parrocchia di Diano Marina a favore delle famiglie bisognose



CERVO

9.00-13.30. ‘Didattica che spettacolo!’: corso di formazione multidisciplinare con l’utilizzo della musica classica, jazz e pop con docente il noto ed apprezzato docente romano Ciro Paduano. Salone delle Opere Parrocchiali (più info a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE

9.15. ‘Semoigo ad Apricus – Antichi sentieri ad Apricale’: escursione lungo la via dove sono stati rinvenuti resti dell’antica civiltà dei Liguri accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo nel parcheggio al bivio con la strada di Baiardo, info 347 4563954 (più info)

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA

11.00. Per San Valentino una guida racconta la storia del Castello, i legami tra Doria e Grimaldi e le vicende amorose dei tempi passati. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso l’Enoteca Regionale (10 euro). Ritrovo al Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria al 337 1004228



14.30. Carnevale dei bimbi con Family Circus: Fortunello e Marbella, Mirtilla e Clorofilla, allieteranno il pomeriggio con uno spettacolo appassionante + sfilata delle mascherine + tradizionale ‘pentolaccia’ che coprirà tutti i bimbi di caramelle + gonfiabili di ‘Kenzo’. Piazza Mauro

MONTEGROSSO PIAN LATTE

17.00. Concerto nell’ambito della rassegna ‘Note e Canti per Gloria’ con la partecipazione del Coro ConClaudia di Imperia, diretto da Margherita Davico. Chiesa Parrocchiale di San Biagio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

MENTON

9.00-23-00. Esposizione dei motivi di Agrumi ai Giardini Biovès, fino al 2 marzo (più info)



14.30-16.00. Corsos des Fruits d'or nella Promenade du Soleil et Avenue Félix Faure (più info)

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

NICE

11.00-18.00. Villaggio di Carnevale con laboratori, animazioni, giostre a propulsione parentale, programmi di intrattenimento, oltre a bevande e piccola ristorazione sul posto. Square Leclerc, Promenade du Paillon, fino al 2 marzo (più info)



