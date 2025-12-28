Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 28 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 28 DICEMBRE

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



10.30. Sfilata della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Vie del centro cittadino



15.30. Spettacolo per bambini ‘Il bosco dei sogni’. Piazza Colombo

15.30. ‘Kinder Christmas’. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Laboratorio natalizio per bambini dal titolo ‘Timbri in Festa’ rivolto ai bambini 5-12 anni. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni 0184 580700

17.00. Intrattenimento musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. Ex Oratorio Santa Brigida nel Centro Storico

17.00. Street Band ‘Sevendixie’ in Zona Foce

17.30. Esibizione del pianista Massimo D’Alessio. Piazza Borea D’Olmo

IMPERIA



15.30. Tradizionale Concerto di Natale (35ª edizione) con il Coro ‘Deo Gloria’ diretto da Don Danilo Galliani, all’organo Francesco Simonassi. Musiche di Bach, Rutter e Buxtehude. Evento a cura del Circolo Castelvecchio. Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia



17.15. Per la rassegna teatrale ‘Trasversali Emozioni’ del Circolo Parasio, spettacolo dal titolo ‘Affetti Instabili’: Max Pisu conduce lo spettatore in un viaggio dentro i rapporti umani di oggi, fragili come cristalli eppure fondamentali. Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi



VALLECROSIA



16.00. ‘Et In Terra Pax’ concerto del Coro Troubar Clair con antiche laude e tradizionali canzoni provenzali, inni medievali e melodie popolari. Chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice, ingresso libero



BORDIGHERA



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



15.30. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (7 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni escluso il 31 dicembre



17.00. Melodie nelle vie del Centro città



OSPEDALETTI

15.30. (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI) Commedia teatrale ‘Return to the past’ con Luigi e Andrea della Compagnia dialettale Nasciui Pe Rie. Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA

16.30. Commedia brillante 'La locanda del tesoro nascosto', scritta e diretta da Ernestina Pellesi messa in scena dagli attori dell'Emporio del Teatro. Teatro Parrocchiale di Arma. ingresso a offerta libera a favore di AIL

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’: mercatini natalizi con artisti, artigiani e produttori, musica, animazione, cioccolata calda, vin brûlée, castagne arrosto. Via Vignasse



17.30. Concerto del coro Family Band Gospel Choir. Sala Beckett del Teatro dell’Albero



DIANO MARINA



9.00. ‘Christmas Run’: corsa non competitiva a scopo benefico a favore dell'associazione il Cuore di Martina Odv con partenza da Piazza Martiri della Libertà. Info 348 2103204

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)



16.00. Concerto di Natale ‘Candlelight’ a cura del trio Harmonic Box. Sala Consiliare, piazza Martiri della Libertà (secondo piano)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



11.00-18.00. ‘Balkan Christmas’: rassegna culturale ideata e diretta dall'artista Simone Alessio, in arte Garibaldi, con un ricco programma di eventi che spazia dalla musica dal vivo alle esposizioni di artisti visivi, performance e presentazioni di libri. Anfiteatro di San Bartolomeo al Mare, fino al 31 dicembre

CERVO

16.00. Tombola associativa per salutare insieme la fine dell’anno.​ Castello Clavesana

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



10.30. Visita guidata ‘Alla scoperta del Castrum Diani’ con ritrovo presso l’Ufficio Iat, loggiato piazza Quaglia, prenotazioni: iat@comunedianocastello.it – 0183 4077217

17.30. Concerto natalizio ‘Cartoline vittoriane’. Chiesa di San Giovanni, Piazza Mons. Massone



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



17.00. Concerto della OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza con Salvatore Burgio (violino), Antonella Bini (flauto). Chiesa di Santa Margherita, ingresso libero

PORNASSIO



10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00. ‘TheSocialFogu’, camminata e colazione attorno al fuoco



VILLA FARALDI

18.00. Concerto ‘Christmas Jazz’, presentato dal Gino Tonica Trio Swing formato da Marco Moro (sax e flauto), Corrado Trabuio (chitarra) e Daniele Duci (contrabbasso), per un repertorio che richiama lo swing e la tradizione jazz degli anni ’40 e ’50. Chiesa di Sant’Antonio Abate di Tovo Faraldi, ingresso libero



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



15.00 ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

15.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



