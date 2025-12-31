Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 31 dicembre a domenica 4 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE

SANREMO



10.00. Visita gratuita a Coldirodi: all'oratorio di Sant'Anna, alla chiesa di San Sebastiano e al centro storico. Trasferimento a piedi al Santuario della Madonna Pellegrina e alla Casa Famiglia Padre Semeria. Appuntamento al capolinea dell'autobus (Corso Umberto I), prenotazioni al numero 0184 58 07 00 da martedì a domenica dalle ore 10 alle 18



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00. Laboratorio Artistico per Bambini (età 5-12 anni) sul tema ‘Desideri in cartolina’. Museo Civico di Sanremo, Palazzo Nota (Piazza Nota 2), ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni: 0184 580700



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)



16.00. Per la rassegna musicale ‘Swing Corner of Christmas’, concerto del ‘Freddy Colt Swingtet’, formazione ‘resident’ che propone, in versione strumentale, motivi ‘evergreen’ americani e italiani. Piazza Borea d’Olmo



18.00. Rappresentazione del ‘Te Deum’ nella sua recentissima veste musicale (per Solo, Coro, Assemblea, Flauto ed Organo), realizzata dal compositore di Musica Sacra Davide Tepasso + Kyrie, Il Gloria, Il Canto Al Vangelo. Evento musicale con il soprano Gabriella Costa, il virtuoso del flauto Simone De Franceschi, ed all'organo Davide Tepasso. Chiesa dei Padri Cappuccini in Via Matteotti, ingresso libero



20.00. New Year Celebration Party: cena con spettacolo allietata dalla partecipazione dei Negma, consacrati al grande pubblico da Italia’s Got Talent e Live music con Massimo Spinetti. Ristorante Biribissi del Casinò (prenotazioni al cell. 388 2448828)



20.00. Capodanno 2026 Sotto le Stelle: aperitivo alle 20 + alle 21 inizio cenone di San Silvestro The Dinner Show con le performance degli artisti della FEM Spettacoli (trampolieri, giocolieri, fuocolieri, equilibristi, acrobati, prestigiatore, illusionista) e le hit più belle di sempre con Master DBJ. Serra La a Villa Nobel Fenice (info e prenotazioni a questo link)



20.00. Serata con buon cibo e ottima musica in attesa del nuovo anno. Ristorante Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni allo 0184 660635



20.00. ‘New Year’s Eve 2026 – La Notte dei desideri’: serata piena di magia, musica e meraviglia in attesa dell’anno nuovo. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16 (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. Capodanno a Villa Ormond: festa di capodanno con un ricco menù e musica con 3 diversi tipi di atmosfere DJ. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113 (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. Capodanno all’Europa Palace con un ricercato menu all’energia della musica dal vivo. Protagonista della serata sarà la super star inglese Marli, alla guida del gruppo ‘Epic Soul Sessions’. Dopo il brindisi di mezzanotte, DJ set al Rêve Bistrot fino a tardi. Europa Palace Sanremo, Lungomare Imperatrice 75, info e prenotazioni 0184 715000 (più info)



20.30. Cena di gala all’insegna dello stile, del divertimento e della musica d’autore con Matthew Lee, il ‘principe del Rock’n’Roll’. Casinò di Sanremo (su invito)

22.00. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, la città sarà illuminata dallo spettacolo ‘Sea of light’ (ore 23): uno spettacolo di droni che riprodurrà nei cieli matuziani immagini colorate e spettacolari visibili da tutto il lungomare. Alla consolle si alterneranno Gianni Rossi e il dj Andrea Montovoli. A mezzanotte i fuochi piromusicali seguiti dalla seconda parte dell’intrattenimento musicale. Porto Vecchio

IMPERIA



15.00. ‘Brindisi a Villa Grock’: visita accompagnata e brindisi augurale con un percorso all’interno della villa per scoprire la sua architettura eclettica, i simboli e le decorazioni che riflettono il gusto e l’ingegno del proprietario, concludendo l’esperienza con un brindisi augurale per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30 & 21.30. ‘Lo Schiaccianoci’ di Pëtr Il’ič Čajkovskij con il Corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera Rumena di Iaşi. Coreografie di Marius Petipa (due rappresentazioni). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a a questo link)

21.30-03.00. Capodanno Imperia: Show Musicale con Applefield (Rock/Pop Band), Senza Ali-B (Vasco Rossi Tribute Band), Sergio Caputo (violinista elettrico), DJ Set di Simone Perilli DJ e Macumba DJ. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



22.30. Capodanno in piazza con l’attesissimo spettacolo del cabarettista di Zelig Paolo Migone, che porterà in scena 'Completamente spettinato'. A seguire, il concerto live della band '80 voglia di 90 e 2000' che accompagnerà il pubblico fino al countdown finale di mezzanotte. Dopo il brindisi di inizio anno, la festa proseguirà con musica, concerto e dj set disco party fino alle ore 2.00. Parcheggio dell’ex GIL



BORDIGHERA

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)

17.00. Melodie nelle vie del Centro città



17.30. Spettacolo itinerante con Bianche Presenze e live music in Centro città

21.00. Capodanno in Piazza Garibaldi con la Berben Band e spettacolo Live Generation 90 con Scenografie ed effetti speciali per una notte indimenticabile

TAGGIA ARMA



14.30. Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia. Ritrovo in Piazza IV Novembre a Taggia



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE



22.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero’, spettacolo di capodanno dal titolo ‘Sinceramente bugiardi’ di A. Ayckbourn. A seguire brindisi, auguri e… altre sorprese (50 euro). Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



22.30. ‘Capodanno in Piazza’: musica ed animazione con DJ Mitch e Fabio Liuzzi (Radio 105) ed esibizione live di Miranda. Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE

11.00-18.00. ‘Balkan Christmas’: rassegna culturale ideata e diretta dall'artista Simone Alessio, in arte Garibaldi, con un ricco programma di eventi che spazia dalla musica dal vivo alle esposizioni di artisti visivi, performance e presentazioni di libri. Anfiteatro di San Bartolomeo al Mare, fino al 31 dicembre

22.00. Festa di Fine Anno con Snack e brindisi degli esercenti locali e spettacolo ‘Glamour Live Show’. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



19.30. ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



20.00. ‘Le ragazze nello specchietto retrovisore’: concerto spettacolo del trio vocale femminile che rivisita le più belle canzoni del XX secolo, in particolare quelle di Michel Jonasz. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00, 16.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



19.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





GIOVEDI’ 1 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00. (ANNULLATO) Cimento Invernale ai bagni Euronettuno, lungomare Vittorio Emanuele II



12.30-16.00. Brunch del primo dell'Anno: un inizio d’anno dedicato al gusto e al relax, con una ricca selezione di specialità dolci e salate, proposte di stagione preparate al momento e l’accompagnamento di musica dal vivo. Europa Palace Sanremo, Lungomare Imperatrice 75, info e prenotazioni 0184 715000 (più info)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



17.00. Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Valzer e Polke della famiglia Strauss. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



11.00. Cimento alle Calandre: per l'occasione il Circolo della Castagnola offrirà le castagnole di Ventimiglia per ritemprare gli ardimentosi. Ritrovo in spiaggia alle 10 per prepararsi al tuffo in mare benaugurante in programma alle 11

BORDIGHERA

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni)



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)

16.30. 40° Inverno Musicale, Concerto di Capodanno con i brani più coinvolgenti di Rossini, Strauss e Lehàr eseguiti dall’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure diretta dal M° Massimo Dal Prà. Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



11.00. Tradizionale 'Festa della rosa': l'Amministrazione comunale di Ospedaletti consegnerà una rosa a tutte le signore presenti, sino ad esaurimento scorte floreali. Pista Ciclabile



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE



17.00. Concerto di Capodanno: le Colonne Sonore del Cinema interpretate dal Duo Repola-Baran fprmato da Luisa Repola al pianoforte e Volodymyr Baran al violino per un viaggio tra le più belle colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Sala Teatro Beckett, ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00-18.00. ‘La Musica Continua’: concerto con il gruppo musicale ‘The Glamour’ (musica anni '70-'80-'90). Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



15.30 & 17.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



VENERDI’ 2 GENNAIO



SANREMO



9.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00. Concerto-spettacolo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo e dedicato a Domenico Modugno, interpretato da Peppe Voltarelli, con testi scritti e recitati dall’attore Davide Mancini. Evento dedicato agli ospiti e ai loro familiari di Casa Serena a Poggio



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

15.30. Laboratorio Artistico per Bambini (età 5-12 anni) sul tema ‘Ghirlanda delle feste’. Museo Civico di Sanremo, Palazzo Nota (Piazza Nota 2), ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni: 0184 580700



15.30. ‘Musica & balli’ con Francesca Singer. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

16.00. ‘Swing Corner’ (12ª edizione): concerto con i classici del jazz interpretati dal quintetto Luciano Capurro & Friends. Piazza Borea d’Olmo



17.00. Spettacolo itinerante della fanfara urbana ‘Bandakadabra’. Frazione di Bussana



17.00. Intrattenimento musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. Ex Oratorio Santa Brigida, Centro Storico

17.30. Rassegna ‘I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Ass.ne Fare Musica. Via Matteotti, angolo Via Corradi

18.00. Rassegna ‘I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Ass.ne Fare Musica. Piazza Colombo



VALLECROSIA



17.00. 'Incontri con gli Autori Speciale Fumetto': evento dedicato alla letteratura disegnata e al fumetto contemporaneo, con la partecipazione di numerosi autori e artisti. Biblioteca Civica ‘Andrea Doria’, ingresso libero

BORDIGHERA

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni)



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)



OSPEDALETTI

11.00. Cimento Invernale, primo tuffo in mare dell'anno nuovo presso i bagni La Playa



TAGGIA ARMA



14.30. Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia. Ritrovo in Piazza IV Novembre a Taggia

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



11.30. Cimento invernale. Spiaggia libera attrezzata ‘Al mappamondo’



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

16.30. Parata luminosa ‘Luci Itineranti’. Vie del centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. 'Un viaggio tra storia, mistero e narrazione': incontro–spettacolo con il professore di storia antica Stefano Conti con video, narrazione e letture interpretate di brani tratti dall’ultimo romanzo dell’autore. Dall’antico Egitto ai luoghi magici d’Italia, l’incontro esplora antichi segreti e misteri contemporanei, in una suggestiva ricerca dell’'Equazione Perfetta'. Centro Incontro APS, Giardini Primo Maggio 7, ingresso libero



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



19.30. ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



SABATO 3 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30. Intrattenimento musicale ‘Pianoforte e voce’ al Mercato Annonario



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.30. Laboratorio Artistico per Bambini (età 5-12 anni) sul tema ‘Disegni a stampo’. Museo Civico di Sanremo, Palazzo Nota (Piazza Nota 2), ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni: 0184 580700



16.30. Intrattenimento Musicale con il ‘Duo Beat Less’. Via De Benedetti nel centro storico

17.00. Spettacolo itinerante della fanfara urbana ‘Bandakadabra’. Frazione di Coldirodi

17.00. ‘Modugno tra cielo e terra’: spettacolo scritto e raccontato dall’attore Davide Mancini con interprete il cantante Peppe Voltarelli e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Rassegna ‘I Suoni del Natale a Sanremo’ dell’Ass.ne Fare Musica. Piazza Colombo

17.00. Rassegna ‘I suoni del Natale a Sanremo’ dell’Ass.ne Fare Musica. Piazza Borea d’Olmo

17.30. Parata luminosa itinerante ‘Les Mongolfieres’ a cura dell’Ass.ne Le Muse Novae. Vie e piazze del Centro cittadino

IMPERIA



9.00. ‘Befana Imperiese’: giornata di Shopping, musica e dolcezza per l’avvio dei saldi con Musica e intrattenimento per grandi e piccini, Distribuzione di caramelle ai bambini, ‘Merenda della Befana’ presso il Bar Ligure: verrà offerto panettone a grandi e piccini, per un momento di dolcezza e convivialità aperto a tutti: Centro città

15.00. Visita accompagnata con degustazione ‘Di circo e di vino’: un percorso tra gli ambienti più suggestivi della villa, tra architettura eclettica, decorazioni eccentriche e simbolismi unici, seguito da una degustazione dei vini tipici del Ponente Ligure a cura dell’Azienda Fontanacota.Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



9.00-19.00. Artisti in Paese nel Centro storico

10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ (10ª edizione) con un ricco programma di eventi targati Confesercenti in corso Italia. Fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni)



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)

OSPEDALETTI

15.30. Spettacolo Itinerante Natalizio con Artisti di Strada a cura di All in 1

21.30. 'La Luna sul Mare 2026': osservazioni astronomiche guidate a cura dell’Associazione Stellaria. Pista ciclabile, fronte ‘La Piccola’, offerta libera, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero +39 348 552 0554



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



15.30. Edizione natalizia di ‘Extra Omnes’: visita guidata a cura di Lorenzo Ansaldo per le vie del centro di Diano Marina, alla riscoperta dei principali monumenti artistici e storici della città. Ritrovo davanti al Museo Civico al Palazzo del Parco, info 0183 497621



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



16.00. Concerto Gospel: Arie Natalizie a cura del Double Trust Choir. Oratorio SS. Annunziata

16.00. ‘Balliamoci le festività’: musica ed animazione con Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



11.00-18.00. ‘I Presepi in 500’: musica, panettone e spumante a cura del Club 500 Golfo Dianese. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

CHIUSANICO



15.30. Concerto d’Organo tenuto dalla maestra Tiziana Zunino nella Chiesa Parrocchiale di Torria



DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio

15.00. Spettacolo ‘Testafina salva il Natale’: il burattinaio Folco Barlucchi propone una storia avvincente alla ricerca di Babbo Natale, accompagnata dai personaggi della tradizione come Gianduja e Testafina. Piazza Clavesana



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-22.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



19.30. ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



DOMENICA 4 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30. Sfilata della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Vie e Centro Cittadino



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.00. Visita gratuita al Cimitero monumentale di Sanremo alla Foce. Ritrovo davanti al Cimitero. (prenotazioni al numero 0184 58 07 00 da martedì a domenica dalle ore 10 alle 18)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Laboratorio Artistico per Bambini (età 5-12 anni) sul tema ‘Scarabocchi e personaggi a collage’. Museo Civico di Sanremo, Palazzo Nota (Piazza Nota 2), ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni: 0184 580700



15.30. Davide Laura e il suo violino. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



17.00. Spettacolo itinerante della fanfara urbana ‘Bandakadabra’. Frazione di Poggio

17.00. Intrattenimento musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. Ex Oratorio Santa Brigida nel Centro Storico

17.00. Esibizione del pianista Massimo D’Alessio in Piazza Borea D’Olmo

17.30. Rassegna I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Ass.ne Fare Musica. Via Matteotti, angolo Via Corradi



IMPERIA



12.00. Cimento invernale, sedicesima edizione del goliardico bagno di capodanno animata da Gianni Rossi con premi per tutti i partecipanti con panettone e cioccolata calda. Spiaggia d'Oro (apertura delle iscrizioni alle ore 10.30)



15.00. ‘L’arte nel sacco (…bucato)’: i bambini e le bambine, dai 5 ai 10 anni, saranno coinvolti in una caccia al tesoro con mappa e prove da superare per ritrovare le calze perdute della Befana e riempirle di cioccolatini (9 euro a partecipante). MACI – Villa Faravelli (prenotazioni a questo link)

BORDIGHERA



8.30-19.30. Befana Bordigotta: manifestazione commerciale che anima le vie cittadine con distribuzione gratuita di bevande e dolciumi con interventi musicali e attrazioni per i bambini. Centro città

10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ (10ª edizione) con un ricco programma di eventi targati Confesercenti in corso Italia. Fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

10.00. In occasione del centenario della scomparsa della Regina Margherita, Santa Messa solenne presso la locale Chiesa di Terrasanta + deposizione di un omaggio floreale presso il monumento dedicato alla prima Regina d'Italia. Evento a cura del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Mortara



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni)



15.30. Visita guidata all'Atelier di Pompeo Mariani dove sono esposte alcune opere d'arte della sua collezione personale tra le quali il bozzetto 'Madonna dell' Olivo’, opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5 (solo su prenotazione al numero 347 2364922)

18.00. Per la rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’: spettacolo teatrale ‘Operaccia Satirica - Onora i padri e paga lo psicologo’ di e con Paolo Rossi, Caterina Gabanella. Musiche dal vivo Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari. Palazzo del Parco (a pagamento)



OSPEDALETTI

17.00. Per la Rassegna letteraria ‘Il Festival delle Ragazze’, Flavia Trupia presenta il libro ‘Prendiamo la parola! La retorica dalla parte delle donne’ (Piemme). Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. ‘La Befana in via Queirolo’ ad Arma



9.30. Escursione da Castellaro al Monte 7 Fontane accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini

10.00-18.30. ‘La Befana vien dal Mare’ a cura dell'associazione ‘Cumpagnia Armasca’, in Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE



14.00. Festa della Befana con Animazione, cioccolata e dolci per tutti. Piazza sul Mare



DIANO MARINA



9.00-19.00. Diano Colleziona: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

9.00-19.00. ‘Aspettando la Basara (Befana)’: mercatino hobbisti e creatori opere dell'ingegno. Giardini sul lungomare, tra molo delle tartarughe e porto, anche domani

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. ‘Concerto di buon anno’ della Piccola orchestra San Giorgio e Coro Giovani Voci San Giorgio. Chiesa della Divina Misericordia



CERVO

15.30. Premiazione del concorso ‘Seguendo la Stella’ e concerto ‘Stella Splendens’ del Trio Mormorè (Gianna Williams, Cristina Rovaldi e Pier Carlo Cardinali), con canti e arie strumentali dal repertorio natalizio europeo eseguiti con arpa celtica, mountain dulcimer, chitarra, piva emiliana, flauti, ghironda e voci, seguiti dal brindisi dell’Epifania. Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio

15.00-17.00. Grande Tombolata all’Oratorio Madre Leonarda, via Annunziata



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

19.00. Concerto Natalizio del Coro ‘Nova Tempora’. Chiesa Sant’Antonio Abate



MONTEGROSSO PIAN LATTE



17.00. Per la rassegna musicale ‘Note e Canti per Gloria’, concerto della Corale Stella Alpina di Ormea, diretta da Sara De Nardi. Chiesa Parrocchiale di San Biagio, Ingresso a offerta libera a sostegno di medici e volontari che aiutano le famiglie dei bambini malati

PORNASSIO



10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale (ultimo giorno): mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

15.00. ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

