Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 DICEMBRE

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: ultimo giorno della mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione. Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.30. (RINVIATO) Spettacolo teatrale per bambini ‘La fabbrica di cioccolato’ in Piazza Colombo



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. (RINVIATO) Concerto Gospel ‘Double Trust Choir’ in Piazza Borea d’Olmo



17.00. (RINVIATO) ‘Kanta Con Noi Christmas 25’: format canoro d’intrattenimento e animazione organizzato dall’Associazione Viva Armea. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella. Corso Giacomo Matteotti (di fronte all’UPIM)



19.30. Concerto delle Feste dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Santuario del Sacro Cuore di Gesù di Bussana, ingresso gratuito (più info)



21.00. Esibizione by night dei cantanti che hanno partecipato nel pomeriggio a ‘Kanta Con Noi Christmas 25’. Ristorante pizzeria ‘Porto Vecchio’ di via Nino Bixio



21.00. Concerto di Natale del Coro Nova Tempora diretto dal Soprano Gabriella Costa con un programma di musiche natalizie. Chiesa dei Frati Cappuccini, ingresso gratuito

21.00. Concerto di Musica Classica corsi preparatori e medi degli allievi dello studio ‘Sanremo Musica 2000’. Salone di Palazzo Roverizio, Via Escoffier, 29, ingresso libero

IMPERIA



10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani



15.30. ‘Piccoli Eroi’: festa di Natale della Croce Bianca Imperia con Laboratorio Creativo Natalizio guidato dai ragazzi del Gruppo Giovani della Croce Bianca. A seguire, i bambini si trasformeranno in veri e propri soccorritori, imparando i primi rudimenti del pronto intervento in modo ludico e sicuro. Sede della Croce Bianca in Viale della Rimembranza 18 a Porto Maurizio (più info)



21.30. (ANNULLATO) Concerto dell'Adam’s Apple Quintet formato da: Ines Aliprandi, voce e tastiere, Maurizio Ditozzi, sax tenore, alto, soprano, Simone Giuffra, batteria, Lorenzo Herrnhut Girola, chitarra, Alberto Micciché, basso. Musiche anni ‘40 ‘50 e ‘60, con brani di grandi autori quali Thelonius Monk, Nat Adderley, Oliver Nelson, Charles Mingus, Wayne Shorter, Horace Silver. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



21.00. Concerto di Natale del Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA

11.00-18.00. Incantevole Natale a Vallecrosia: Trenino di Babbo Natale carico di regali per tutti i bambini + dalle 15, Pompieropoli: Eroi per un Giorno! I bambini diventano mini-Vigili del Fuoco!: evento divertente e sicuro in collaborazione con i Vigili del Fuoco per imparare giocando + Mercatino (h 11/18) & Brindisi Alpino + Mercatino di Natale e dalle 15 gli Auguri degli Alpini per un brindisi tradizionale e caloroso



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.00-19.00. Villaggio di Natale nel centro storico (h 10/13-15/19). Alle 16, ‘Il Natale dei Bambini: chi ha incastrato Babbo Natale’ con Giochi, laboratori ed animazione



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

16.00-18.30. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico, fino al 21 dicembre



21.00. ‘Musical Fantasy Christmas Edition’: uno spettacolo per vivere la fantastica atmosfera delle favole in musical. Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



15.30. Arrivo di Babbo Natale con la partecipazione della Banda Florelia di Ospedaletti. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



15.00. Natale a Taggia: giornata natalizia per tutti i bambini e le famiglie, con spettacoli e intrattenimenti vari. Piazza Santissima Trinità a Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



15.00-19.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli (inaugurazione alle ore 16). Torre Ennagonale, fino al 6 gennaio



17.00. Presentazione del libro 'La ragazza del bergamotto', romanzo di Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi: una storia di radici, coraggio e rinascita, in cui il profumo del bergamotto diventa simbolo di memoria e speranza. Torre Ennagonale



SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’: mercatini natalizi con artisti, artigiani e produttori, musica, animazione, cioccolata calda, vin brûlée, castagne arrosto. Via Vignasse

14.30. Tradizionale festa di Natale’: ‘I Giochi di ancora una volta!’: animazione con Massimo Ivaldo + dalle 15.30, Babbo Natale in motocicletta con Carmelo e l’amico orso bianco a cura di Motoclub Ccmotorday Carabinieri e Motoclub Polizia di Stato Imperia + dalle 16, cioccolata calda e vin brûlée offerti dalla pro loco. A seguire letterine e foto con Babbo Natale



16.30. Premiazione CSAIn Tourism Cup 2025: evento sportivo che coinvolge atleti provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero e che incorpora il turismo come parte integrante dell’esperienza. Teatro dell’Albero (più info)



DIANO MARINA

9.00. ‘Aspettando il Natale’: mercatino a tema natalizio in Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino, anche domani

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



9.40. Escursione al Pizzo Aguzzo (o pizzo d’Evigno) da Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo nel parcheggio della stazione di Cervo (via Aurelia), info 346 7944194 (più info)



15.30. Concerto degli auguri con gli allievi della San Giorgio Musica.​ Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

CHIUSANICO

21.00. Concerto internazionale ‘Auguri di Natale’: viaggio musicale attraverso le tradizioni natalizie del mondo eseguito da Valeria Mela (mezzosoprano), il ‘Coro con Claudia’ e Gianni Martini al pianoforte. Chiesa Parrocchiale di Torria



DIANO CASTELLO

20.30. Concerto del Coro Mongioje. Chiesa Ns. Signora Assunta. Piazza Assunta



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTALTO

15.30. L’Avv. Luca Fucini presenta il libro ‘I guardiani della Nuova Italia’ di Luca Fucini e Aldo A. Mola. Sala della Confraria, ingresso libero

17.00. Concerto D'Organo del Maestro Verrando nella Chiesa Parrocchiale, ingresso libero



PIEVE DI TECO



15.00. Concerto di Natale: una magica serata candlelight con il Teatro illuminato solo dalle candele per un concerto di musiche natalizie di Paola Lepore al pianoforte e arpa e Mauro Germinario al contrabbasso (10 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



9.00-11.30. Laboratorio di Natale a tema con bambini e genitori, insieme ai Volontari della CRI di Pontedassio. Durante l’attività sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti e i bambini potranno portare a casa le loro creazioni come ricordo della giornata. Opere Parrocchiali, 375 880 9872



18.00-19.00. Foto con Babbo Natale a tema CRI e gli elfi ed ‘ambulanza di Natale’. piazza Vittorio Emanuele II



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

15.00. ‘La tombola della comunità’: momento di gioco e incontro per grandi e piccoli nella Salabande



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

15.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





