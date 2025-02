Sanremo 2025: l'Agenda giornaliera con tutti gli appuntamenti dedicati agli eventi collaterali del Festival della Canzone

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

9.00. 4 ledwall posizionati in Piazzale Pian di Nave (al lato del Forte Santa Tecla, in Corso Garibaldi di fronte al Palafiori, in Piazza Colombo, di fronte al Teatro Ariston (via Mameli) e all’esterno del Casinò) trasmetteranno il programma giornaliero del progetto ‘Tra palco e città’



9.00. Sanremo FestivArt 2025: esposizione artistica collettiva diffusa con opere esposte lungo un percorso a tappe con inizio da Piazza Cristoforo Colombo, di fronte al palco del Festival, sino al centro del Pigna. Fino al 16 febbraio



9.00-20.00. Inaugurazione alle 15.30 della mostra fotografica ‘Supereroi’ frutto del lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori. Palafiori di Corso Garibaldi, ingresso gratuito



9.00-02.00. ‘Casa Sanremo 2025’, salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 15 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30. Presentazione delle canzoni vincitrici della rassegna 2025 ‘Music for Change’ a cura dell’associazione ‘Musica contro le mafie’. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS in piazza Cesare Battisti



9.30-22.00. Living Garden Hub’: nuovo spazio ideato per ospitare eventi, talk e tanto altro all’insegna della musica, dell’innovazione, della territorialità e della sostenibilità. Living Garden, Giardini di Vittorio Veneto, fino al 15 febbraio (consultare info e programma a questo link)

9.30. ‘Tra Palco e Città’: Radio Italia solomusicaitaliana in diretta contemporanea radio e video dagli studi ‘Fuori Sanremo’, allestiti presso il Grand Hotel Londra



10.00. Inaugurazione del Villaggio Radio all’intersezione tra via Verdi e corso Inglesi



10.00. ‘Tra Palco e Città’: Radio Kiss Kiss incontra il pubblico del Festival presso la ‘Casa Kiss Kiss’ situata in Piazza Vesco con intrattenimenti, musica e momenti indimenticabili (più info)



10.00. ‘Tra Palco e Città’: Eni Carpet con Enilive e Plenitude accoglie per tutta la settimana della kermesse personalità, artisti sul carpet davanti all’Ariston

10.00. Per i 120 anni del Casinò di Sanremo, mostra ‘La Casa da gioco si mette in mostra. I mitici Anni del Festival della Canzone al Casinò di Sanremo’. Sale del Casinò, ingresso libero e gratuito (la parte della mostra a Porta Teatro è visitabile senza limiti di età. A Porta Principale si può visitare la seconda ala dedicata ai primi anni del Secolo)

10.00-20.00. Sony Music Store & More: hub polifunzionale di oltre 150 mq situato in Corso Garibaldi 28 accessibile al pubblico per scoprire nuova musica e grandi classici grazie a un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, edizioni speciali e prodotti esclusivi, ma anche come uno spazio immersivo ed esperienziale. Fino al 16 febbraio (più info)

10.00-18.00. ‘Da Sanremo a Milano Cortina 2026’: spazio espositivo aperto al pubblico interamente dedicato al viaggio nella cultura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

10.00. ‘Sanremo Extra Festival 2025’: hub radio-social-TV del gruppo Mediaset dove nel corso di tutta la giornata i conduttori delle radio accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di musica, attualità, costume. Villa Nobel, fino al 15 febbraio (il pubblico potrà accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare)



10.00-18.00. ‘CASA FAB! by Philips’: esperienza immersiva aperta al pubblico tra self-care e musica, pensata per celebrare insieme il sorriso come simbolo universale di gioia e connessione, raccontando l’emozione e l’energia sprigionate dell'evento musicale più atteso dell'anno con il sorriso come tema centrale. Postazione in Corso Imperatrice, fino al 15 febbraio



10.00. Festival Zone Radio: esclusivo polo radiofonico (CiccioRiccio, Radio Stop, Radio Studio Delta, Rgs/Tgs/Rtp, Radio Dolomiti, Radio Linea N° 1, Radio Studio Centrale e Radio Punto Nuovo) per gli artisti dove raccontarsi e condividere la magia del festival in libertà. Hotel Morandi, Corso Matuzia 51

10.00. Iniziativa straordinaria di raccolta sangue, destinato all’Ospedale di Imperia, daparte dell’ADVPS ODV – DonatoriNati della Polizia di Stato, in collaborazione con la FIDAS e con la partecipazione di importanti personalità. Piazza Colombo, fino al 15 febbraio



10.30. ‘Tra Palco e Città’: Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2025, trasmette in diretta dal negozio OVS in via Matteotti oltre che dal Box Studio in Piazza Borea d’Olmo e dalla Blue Room nel backstage dell’Ariston. Conducono Ema Stokholma e Gino Castaldo (più info)



10.30. ‘Urban Vision Loves Rolling Stone’: interviste live, musica dal vivo, feste, un contest di freestyle con Tedua, dj set e podcast. Lido Blue Bay, Lungomare Vittorio Emanuele II, 21 (più info)



10.30. ‘Tra Palco e Città’: ‘TIM AI Data Lab’, partner istituzionale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, protagonista con iniziative speciali presso il negozio di via Matteotti a due passi dall’Ariston dove verranno ospitati alcuni cantanti che incontreranno virtualmente in videochiamata i clienti TIM



11.00-18.30. Ruota panoramica brandizzata Veralab a Pian di Nave a fianco del Forte di anta Tecla



11.00. ‘Il Villaggio del Festival’: evento collaterale al Festival della canzone italiana che ogni anno accoglie migliaia di visitatori presso lo storico Parco di Villa Ormond in Corso Felice Cavallotti 113, fino al 15 febbraio (il programma consultabile a questo link)

11.00. ‘Webboh Van Studios’: Webboh e Astra Make-Up coinvolgeranno per le vie della città i giovani e i tanti appassionati del Festival, con gift e sorprese interattive, e i più fortunati potranno salire sul Van per un tocco di glow e un veloce make-up retouch, grazie alla presenza di Daniele Batella, Senior Global Make-Up Artist & Art Director Astra Make-Up. Fino al 15 febbraio



11.00. ‘Tra Palco e Città’: truck vintage brandizzato Novi posizionato in Via Matteotti che darà vita a un’eccezionale brand experience grazie alle attività di sampling di Crema Novi. Il truck sarà affiancato da una colorata installazione dove i visitatori avranno occasione di interagire con Crema Novi e creare ricordi speciali da condividere sui social, grazie alla presenza di un photobooth



11.00. Attività dimostrativa dei metodi di addestramento dei cani guida a cura del Servizio cani guida dei Lions in Via Escoffier

11.30. ‘Tra Palco e Città’: FantaSanremo ospitato al Circolo Canottieri dove verranno realizzate interviste e attività a cui tutti gli artisti in gara sono invitati a partecipare



12.00. Premiazione delle canzoni vincitrici della rassegna 2025 ‘Music for Change’ a cura dell’associazione ‘Musica contro le mafie’. Palafiori di Corso Garibaldi



14.00-19.00. Radio Italia trasmette in diretta radio e video dagli studi ‘Fuori Sanremo’ con interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti. Grand Hotel Londra



15.00-18.00. ‘Cantiamo con la Laringe 2025’: giornate dedicate alla divulgazione di informazioni scientifiche sull'organo della laringe, sulla voce e di prevenzione delle patologie laringee più comuni. A cura della S.C. ORL dell’ASL1 Imperiese. Sala all’ingresso del Casinò, fino al 15 febbraio



16.00. ‘Tra Palco e Città’, ‘Casa Coca-Cola’: area esclusiva posizionata all’ultimo piano del Palafiori per omaggiare la nota bevanda. La conduttrice Annie Mazzola, affiancata dai due host Aurora Ramazzotti e gli Autogol, accoglieranno ogni sera ospiti diversi per commentare insieme il Festival. Un’installazione posizionata all’esterno del Palafiori darà al pubblico la possibilità di vincere degli ingressi per vivere l’esperienza di Casa Coca-Cola



16.00. L’Artista con la Chitarra’: inaugurazione mostra di pittura con le opere di Tiziana Pavan. Galleria Bonbonniere, corso Inglesi

18.00. Presentazione del libro ‘La scelta’ (Ed. Bompiani) del giornalista Sigfrido Ranucci. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili



19.30. Serata di Galà di Sanremo News a Villa Noseda con ospite d’eccezione Maria Grazia Cucinotta

19.00. Opening gala di Casa Sanremo organizzato da The Code in collaborazione con Forbes Italia con personalità del mondo della discografia, della produzione musicale e del mondo dello spettacolo. Conferenza moderata dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia + alle 21, aperitivo di benvenuto e red carpet con tutti gli ospiti della serata, mix tra guest della generazione alfa e della generazione zeta. Apre il live show del jazzista Walter Ricci. Al termine il dj set di Andrea Damante. Casa Sanremo al Palafiori



20.00. Cena di Gala organizzata in collaborazione con New Gig Promotion con la partecipazione di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Rocco Siffredi, Rozsa Tassi, Alex Belli, Delia Duran, Raffaella Fico e molti altri ospiti speciali. Dopo cena lo Zoo di 105 infiammerà l’Opening Party, trasformando il Victory Morgana nell’epicentro del divertimento. Victory Morgana, Corso Trento e Trieste 16 (più info)



20.30. Sanremo 2024: prima serata del 75esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



22.45. Esibizione di Raf sul palco ‘Suzuki Stage’ in Piazza Colombo. Presentano Jody Cecchetto e Mattia Stanga



01.00. ‘In the Casinò’, al termine delle serate luogo dove poter approfondire alcuni con direttori d’orchestra, cantanti (anche quelli non in gara) con spazio per il food per esaltare il meglio della cucina italiana. Rai Radio 2 media-partner ufficiale degli showcase e degli after show. Rooftop del Casinò



1.30. ‘Tutti cantano Sanremo’: dopo festival condotto da Alessandro Cattelan assieme a Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Glass davanti all’Ariston in piazza Borea d’Olmo (più info)



