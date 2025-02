Statistiche Sanremo 2025: probabilità di vittoria degli artisti in Gara

A poche settimane dall'inizio della 75ª edizione, gli esperti di Admiralbet hanno stilato le loro previsioni basate su una serie di fattori che vanno dalla qualità artistica delle canzoni alle potenzialità di impatto sul pubblico.

I favoriti Sanremo 2025: chi guida i numeri

Tra i principali favoriti per la vittoria finale, emerge Giorgia, che con la sua voce inconfondibile e una carriera che non ha bisogno di presentazioni, sembra essere una delle indiscusse protagoniste della competizione. Con una probabilità di vittoria del 22%, l'artista romana continua a essere un simbolo della musica italiana, e il suo ritorno sul palco dell'Ariston è atteso con grande entusiasmo. Non a caso, è stata premiata classificandosi tra i primi 5 nelle prime due serate di Sanremo con il brano “La cura per me”.

Segue a stretto giro Simone Cristicchi, con il 20% di probabilità di conquistare la vittoria finale. L'artista, noto per la sua capacità di trattare temi profondi con sensibilità e ironia, porta con sé un brano che ha emozionato e fatto piangere letteralmente tutta l’Italia dal titolo “Quando sarai piccola”, confermando la sua presenza nelle posizioni di testa nelle prime due serate di Sanremo. Cristicchi ha sempre dimostrato di essere in grado di coniugare la qualità musicale con un impatto emotivo, un mix che potrebbe fare la differenza anche quest'anno.

Tra i nomi che potrebbero rivelarsi una vera sorpresa al Festival di Sanremo 2025, uno dei più interessanti è sicuramente Olly, che si attesta al 13%. Il giovane cantautore, che ha rapidamente conquistato un pubblico molto affezionato, si presenta con una proposta musicale fresca e innovativa intitolata “Balorda nostalgia”, capace di unire le nuove tendenze pop con un'anima autentica e originale. Con il suo stile che mescola sonorità moderne e testi diretti, Olly ha già dimostrato di avere un grande potenziale, e nonostante la giovane età, è già un punto di riferimento per molti.

L'iconico Achille Lauro, che ormai è una figura di riferimento della musica italiana per la sua versatilità e per le sue performance provocatorie, detiene una probabilità di vittoria del 10%. Nonostante la concorrenza agguerrita, Lauro potrebbe sorprendere ancora una volta, riuscendo a colpire nel profondo il pubblico con la sua proposta musicale del tutto diversa dalle precedenti portate sul palco dell’Ariston, dal titolo “Incoscienti giovani”. È stata una scelta azzeccata quella di portare sul palco una canzone più lontana dai suoi canoni sanremesi? Sicuramente si, visto che è risultata per ben due sere di fila nella top 5 randomica.

Infine, Fedez, con il 9% di probabilità di vittoria, rappresenta un altro dei grandi nomi in gara. La sua carriera consolidata nel panorama musicale italiano, unita alla sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico più giovane, lo rendono comunque un concorrente da tenere d'occhio, nonostante non sia tra i primissimi favoriti per la vittoria. Il suo brano "Battito" affronta il tema della depressione e della voglia di combatterla. Questo pezzo potrebbe rivelarsi un successo grazie alla sua abilità nel creare hit radiofoniche. Inoltre, nella seconda serata di Sanremo, è risultato tra i primi cinque nelle preferenze del televoto e della giuria delle radio.

Conclusioni

In sintesi, Sanremo 2025 si preannuncia come una competizione ricca di sorprese e sfide emozionanti. I pronostici degli esperti suggeriscono che la lotta per il podio sarà aperta e agguerrita, con artisti dal calibro di Giorgia e Cristicchi che sembrano partire con un leggero vantaggio, ma con la consapevolezza che ogni performance può cambiare le sorti della gara. Sarà il pubblico a decidere chi avrà la meglio, e sicuramente ogni artista avrà l'opportunità di regalare momenti indimenticabili sul palco dell'Ariston.

Chi conquisterà il palco dell'Ariston?

