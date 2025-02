Sanremo: musica da un terrazzo di piazza Bresca, a sorpresa il concerto dei 'The Kolors' è la forza del Festival diffuso (Video)

Il Festival di Sanremo è anche questo: un concerto improvviso da un terrazzo della ‘movida’. I ‘The Kolors’ hanno deciso di esibirsi senza nessun avviso, con tutti i paragoni del caso, sulla falsa riga di quell’ultimo concerto dei Beatles in Savile Row a Londra, il 30 gennaio 1969.

Con il naso all’insù i clienti dei locali e tanti semplici passanti hanno potuto vedere ed ascoltare il gruppo che, tra le altre cose ha anche allietato un Capodanno nella città dei fiori, nel 2018. Un omaggio a fan e non solo per i ‘The Kolors’ che stasera non saranno sul palco dell’Ariston dopo l’esibizione di ieri. Questa è la settimana del Festival, quello diffuso tanto voluto dalla passata amministrazione e da quella attuale.

Cantanti, protagonisti e vip sono in mezzo alla città, tra la gente che festeggia con loro una settimana magica.