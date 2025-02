Ventimiglia, per lavori sulla rete fognaria, da lunedì via Cavour a senso unico alternato: traffico deviato

Da lunedì 17 febbraio via Cavour a Ventimiglia sarà nuovamente interessata da un cantiere con possibili ricadute impattanti sul traffico veicolare del centro cittadino.

“In particolare – spiegano dal Comune -, la corsia di marcia direzione Francia sarà chiusa dal civico 36 al civico 44 per consentire l’esecuzione di uno scavo su Via Cavour, lato mare, per circa 30 metri, con conseguente ripristino del canale fognario e del manto stradale in prossimità della Chiesa di Sant’Agostino. È istituito divieto di sosta su Via Cavour dal civico 38 al civico 44, da Lunedì 17 febbraio fino al termine dei lavori.



Per tale motivo, il traffico veicolare proveniente da Bordighera sull’Aurelia sarà deviato all’altezza dell’incrocio tra Via Cavour e Via Chiappori (altezza Farmacia):

- Su Via San Secondo, per le autovetture dirette verso la Francia;

- Su Via Chiappori e Via Roma per le autovetture dirette verso il centro cittadino.

I mezzi pesanti e gli autobus dell’RT transiteranno a senso unico alternato. I mezzi in direzione Bordighera potranno transitare su Via Cavour, a senso unico alternato.

Le tempistiche dei lavori sono stimate in circa 7 giorni, al termine dei quali si procederà con l’asfaltatura definitiva di entrambe le corsie. Il traffico veicolare sarà regolato dai movieri e dalla Polizia Locale, dalle 08.00 alle 19.00; Dalle 19.00 alle 08.00 il traffico, a senso unico alternato, sarà regolato da semaforo. Si invitano gli utenti che non avessero necessità a recarsi in centro, a bypassarlo utilizzando Via San Secondo, il Lungomare ed eventualmente l’Autostrada”.