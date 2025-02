Vallecrosia, sport da combattimento: giornata di successi per il Fight Team LM alla Star Night Fiscam (Foto)

Giornata di successi per il Fight Team LM di Vallecrosia alla Star Night Fiscam, andata in scena sabato scorso, l'8 febbraio, a Milano.

Il Fight Team LM, guidato dal coach Luca Maggio e dai secondi Andrea Aloi ed Emanuele Bassani, porta a casa un bottino di due vittorie, un pareggio nell'evento pomeridiano con gli atleti Chiara Polimeni (-60 kg), vincente nella boxe light, Matteo Ghione (-70 kg) vincente nel K1 light e pari per Daniel Vitello (-85 kg) nella kickboxing light. Parentesi nel serale per il coach del team, Luca Maggio, che esce a testa alta da un incontro duro nonostante la sconfitta, rimediata per pochi punti, contro un ottimo Messori, per il titolo di Lombardia FISCAM al limite dei 90 kg.

"Sono grato per tutto questo" - commenta il coach Luca Maggio - "I ragazzi hanno semplicemente dato le conferme del loro impegno, dimostrando coraggio e determinazione oltre a un'ottima tecnica, che li ha visti sempre attivi e mai fermi durante i loro incontri. Presto li vedremo impegnati in competizioni prestigiose, insieme al resto della squadra e sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare".

"Riguardo al mio incontro sono un po' deluso per non aver concretizzato momenti chiave nei quali potevo portare delle ottime azioni" - sottolinea - "Ho gestito il quadrato su tutti e tre i round ma non è stato sufficiente, Messori è riuscito a non darmi lo spazio che serviva e per poco, ma giustamente, ha portato a casa la vittoria. Ritengo una vittoria semplicemente l'essere salito sul ring, dato un periodo strettamente personale molto buio per nulla favorevole a gestire la tensione. Ora posso tranquillizzarmi, conosco il mio valore e presto sarò impegnato in primis nel guidare i ragazzi mentre io tornerò a competere in altre discipline di sport da combattimento chiudendo la mia parentesi con la boxe. Il mio più grande ringraziamento va ai ragazzi del team per avermi sostenuto, al mio angolo, Andre e Lele e alla mia famiglia, alla quale ora restituirò il tempo portato via per gli allenamenti".