Vale LP & Lil Jolie portano sul palco dell’Ariston il sogno di “un mondo migliore dove abitare”

Una storia di amicizia iniziata insieme, che poi ha preso strade differenti anche passando dai talent, fino a trovare un nuovo punto d’unione sul palco dell’Ariston.

Reduci dal successo a Sarà Sanremo, Vale LP & Lil Jolie sono pronte per il debutto nel Festival ‘dei grandi’ dove porteranno la loro “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.

Un brano che, come hanno detto le due artiste alla vigilia dell’esibizione, “con ironia vuole fare luce su dinamiche che viviamo per prime noi, parla di rispetto, emotività, affettività e consenso”.

“Sono qui con la mia migliore amica - ha aggiunto Vale LP - per noi esserci è di fondamentale importanza anche per il messaggio del nostro brano. Lo vogliamo sottolineare in un momento in cui si parla di violenza”.

Vale LP & Lil Jolie saranno ambasciatrici sanremesi dell’associazione ‘Una Nessuna Centomila’, presieduta da Fiorella Mannoia. “Stiamo cercando di far sì che il nostro messaggio non sia solo in tre minuti di canzone - hanno detto in sala stampa all’Ariston - ci siamo rese conto di quanta urgenza c’è. Nel nostro piccolo siamo molto contente di portare avanti battaglie che non sono solo nostre. Con i nostri mezzi stiamo cercando di creare un mondo migliore dove abitare”.

“Siamo orgogliose di essere entrate a far parte di ‘Una Nessuna Centomila’ - ha aggiunto Lil Jolie - vogliamo essere portavoce del loro claim che è ‘se io non voglio, tu non puoi’”.