Marcella Bella, la veterana del Festival torna in gara: “Un inno alle donne, dovete essere toste”

In gara al Festival di Sanremo dopo 18 anni e per la nona volta, Marcella Bella torna per la 75^ edizione con “Pelle diamante”.

“In Sicilia - racconta la cantante - da piccola sentivo parlare del delitto d’onore, mi sembrava pazzesco. Poi tutto è cambiato. Non mi sarei aspettata che nel 2025, alcuni uomini invece che divorziare preferiscono eliminare le donne. La mia canzone non parla di questo nello specifico, ma è una piccola cosa che possono fare per portare l’attenzione su quello che stanno vivendo le donne. Datevi da fare, dovete essere toste e indipendenti”.

Anche Marcella Bella si è dovuta tirare su le maniche dopo la malattia che ha colpito il fratello Gianni che ne curava i testi delle canzoni: “Gianni è un fuoriclasse, poi però è successo quel che è successo, ho passato anni molto brutti. Gianni era una forza per me soprattutto artistica. Ho avuto un attimo di sbandamento. Poi ho deciso che mi dovevo aiutare da sola. Non potevo sempre chiedere canzoni agli altri”.

“Sanremo è un po’ casa mia - ricorda l’artista -. Ho iniziato da qui, prima ero una sconosciuta. La forza l’acquisivo man mano che cantavo, con le braccia tentavo di darmi forza e così ho vissuto quella favola che sognavo da bambina”.

“Canto da 53 anni non ho bisogno di essere raccomandata da nessuno” conclude rispondendo alle accuse di endorsement dal mondo della politica.

E sulla polemica di “Bella stronza” la canzone di Masini che Fedez porterà durante la serata duetti, aggiunge: “Anche io mi do della stronza, ma me lo dico da sola. In generale comunque non me la sento di commentare anche perché è una faccenda dell’organizzazione che ha accettato”.

Nella serata cover, Marcella Bella, si esibirà insieme ai Twin Violins, con cui si esibirà sul grande classico di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. “Durante la serata ci sarà anche un omaggio a Gianni”.