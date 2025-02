Cantieri autostradali: Autofiori comunica riduzione cantieri per 10 km su A6 tra Ceva e Savona

Avanzano secondo cronoprogramma i lavori di ammodernamento della A6 Torino – Savona tra Ceva e Savona. Il completamento di alcuni interventi all’interno dei cantieri attivi ha permesso ad Autostrada dei Fiori di poter ridurre di circa 10 km lo sviluppo dei cantieri a corsia unica in carreggiata direzione Savona. La misura è già stata attivata. Lo ha comunicato il concessionario Autostrada dei Fiori alle Regioni Liguria e Piemonte.

"Questa è certamente una buona notizia per i collegamenti tra Liguria e Piemonte - afferma l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - in linea con il progressivo alleggerimento dei cantieri che le concessionarie liguri hanno garantito entro le festività pasquali, durante le quali verranno rimossi e in molti casi arriveranno a conclusione molte delle lavorazioni più impattanti. In questo modo andremo incontro alle esigenze dei liguri e delle nostre imprese, favorendo anche i flussi turistici verso la nostra regione".

Anche l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture del Piemonte Marco Gabusi commenta: "Una notizia che coniuga la maggior sicurezza con la necessità di garantire tempi di percorrenza certi agli utenti; il fatto che arrivi con buon anticipo rispetto all’inizio della stagione di maggior affluenza turistica consente certamente una pianificazione ottimale per tutti gli utenti ed una maggior capacità attrattiva delle nostre regioni".