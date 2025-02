Politiche abitative, assessore Scajola incontra gli amministratori locali liguri: "Lavoriamo in sinergia per i cittadini" (foto)

L'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola ha incontrato oggi, insieme ai quattro direttori delle Arte liguri, gli amministratori locali della Liguria nelle sede genovese di Anci.



Tema dell'incontro le politiche della casa in corso in Liguria e a livello nazionale.



"Un'occasione importante di confronto con Anci e con tutti gli amministratori locali - dichiara Scajola - Stiamo chiudendo una serie di cantieri strategici su tutto il territorio ligure: dai lavori di edilizia residenziale pubblica, con circa 30 milioni di euro di investimenti messi a terra, ai Pinqua di Sanremo, Genova Begato e Sarzana. Come coordinatori del tavolo in materia in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbiamo un'interlocuzione continua con il Governo. Quello che auspichiamo è lo stanziamento di risorse straordinarie. Avremo un Piano Casa Italia da 660 milioni di euro, abbiamo chiesto venga anticipato rispetto alla previsione del 2028. Per quanto concerne il fondo affitti - prosegue Scajola - nel 2024 siamo riusciti a stanziare 1,7 milioni di euro per far fronte al mancato finanziamento del Governo, cercheremo di trovare ulteriori risorse anche per quest'anno che possano, quantomeno, dare un ausilio ai comuni maggiormente in difficoltà. Lavoriamo, inoltre, per far conoscere il più possibile il nostro fondo di garanzia per gli affitti per il quale abbiamo recentemente ampliato sia le tempistiche, da 12 a 24 mesi, sia le modalità aprendo non solo ai canoni di locazione, ma anche alle spese condominiali. Il lavoro da fare è tanto, ma ritengo che con le amministrazioni locali si possa davvero cooperare proficuamente nell'interesse dei cittadini".