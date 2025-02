Sanremo si veste a festa per il "Premio Stile Italiano" 2025 di R&A Vip Communications

Mentre la città di Sanremo brilla sotto i riflettori del Festival della Canzone Italiana, un altro evento esclusivo si prepara a catturare l'attenzione del pubblico e degli appassionati di moda, spettacolo e imprenditoria. E’ il "Premio Stile Italiano". L'edizione 2025 del prestigioso gala, organizzato da R&A Vip Communications di Raf Denaro con Ugo Autuori, si terrà mercoledì 12 febbraio nella splendida cornice del Grand Hotel & des Anglais. Un appuntamento imperdibile, che ogni anno celebra l'eccellenza italiana in vari settori, dalla musica alla moda, dal cinema all'imprenditoria. Saranno presenti volti noti del panorama nazionale, tra cui Alex Belli, Delia Duran e la Miss Italia 2023 Francesca Bergesio. A condurre la serata sarà il carismatico Beppe Convertini, volto amato dal pubblico televisivo. Durante la serata si terrà la cerimonia di premiazione degli "Stile Italiano Awards", riconoscimenti assegnati a personalità che si sono distinte per talento, innovazione ed eleganza. A rendere il tutto ancora più emozionante, la presenza di ospiti a sorpresa che si esibiranno con performance esclusive. Inoltre, l'identità del vincitore principale dell'edizione 2025 verrà svelata solamente durante il gala, aggiungendo un tocco di classe alla serata. L'evento si svolgerà in una delle location più affascinanti di Sanremo, il Grand Hotel & des Anglais, una struttura elegante e storica situata a pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò che offrirà un'atmosfera raffinata e suggestiva, perfetta per un evento di tale rilevanza. Il "Premio Stile Italiano" si conferma dunque come un appuntamento esclusivo, un'occasione per celebrare il talento italiano e il fascino del made in Italy in un contesto di assoluto prestigio.