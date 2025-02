Giorno del Ricordo, assessore regionale Lombardi a cerimonia dei Martiri delle foibe a Sanremo: “Oggi qui come cittadino e italiano”

L'assessore regionale di Fratelli d'Italia Luca Lombardi ha presenziato questa mattina alla cerimonia dei Martiri delle foibe a Sanremo in occasione del 'Giorno del Ricordo'. Presente, oltre alle autorità civili e militari cittadine e a rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, anche il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

“La tragedia vissuta dai nostri connazionali di quelle regioni durante e anche dopo la fine della seconda guerra mondiale con migliaia di infoibati per la sola colpa di essere italiani non deve essere mai dimenticata. Giustamente da venti anni è stato istituito il 'Giorno del Ricordo' e anche sui libri di scuola si parla delle foibe titine, argomento che per una certa parte politica è sempre stato considerato tabù. Più che in veste di politico e amministratore oggi sono venuto qui col cuore come semplice cittadino e italiano”, ha dichiarato Lombardi.