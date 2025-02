Operazione 00Kiss: Fiordelisi e Codegoni in missione speciale per Casa Kiss Kiss a Sanremo

Sanremo si tinge di mistero con una missione speciale firmata Casa Kiss Kiss! Dal 10 al 15 febbraio, la base operativa dell’emittente a Sanremo ospiterà Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni, alias le nuove 00Kiss, pronte a portare a termine un incarico segretissimo (e dolcissimo).

La loro missione? Scovare Carlo Conti e i co-conduttori del Festival e consegnare loro i mitici Kiscotti della fortuna. Ma attenzione: l’operazione sarà ufficialmente compiuta solo se riusciranno nell'impresa!

Tra vicoli nascosti, blue carpet e incontri inaspettati, le 00Kiss si muoveranno come vere agenti segrete nella frenetica Sanremo, pronte a tutto pur di portare a termine il loro obiettivo.

Riusciranno a stanare i protagonisti del Festival e a consegnare il bottino?

Per scoprirlo, collegatevi a Radio Kiss Kiss durante le dirette speciali, in cui Fiordelisi e Codegoni racconteranno tutti i dettagli delle loro avventure e dei loro incontri esclusivi.



Appuntamento su Radio Kiss Kiss:

- Ore 10:30 – Prime indiscrezioni e piani d’azione-

- Ore 13:30 – A che punto è la caccia ai co-conduttori?

- Ore 17:45 – Missione compiuta… o ci sarà un colpo di scena?



Inoltre:



DANIELE CALISE LIVE DA CASA KISS KISS PER LA TUTTA LA SETTIMANA DI SANREMO

Daniele Calise, classe 1999, è uno dei content creator più seguiti e apprezzati della nuova generazione digitale. Con il suo stile ironico, spontaneo e coinvolgente, è riuscito a conquistare il pubblico dei social e della radio, diventando una delle voci emergenti più amate di Radio Kiss Kiss. Nel 2024, si è aggiudicato la vittoria di ViralizzAmi, il contest che premia i creator più innovativi e capaci di trasformare ogni contenuto in un fenomeno virale, registrando numeri record e rafforzando il suo legame con la community.



Preparatevi a vivere il Festival con il dietro le quinte più imprevedibile e divertente di sempre! Seguite Casa Kiss Kiss e non perdete neanche un dettaglio della missione 00Kiss a Sanremo e tutto l’intrattenimento digitale in diretta da Casa Kiss Kiss da parte di Daniele Calise!