"La Vita è un Festival": il nuovo singolo della Maxfiamma & Band celebra Sanremo e la gioia di vivere (Foto e video)

In occasione della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana la Maxfiamma & Band (Massimo Cascio e Paolo Oggero) lancia il nuovo singolo "La Vita è un Festival", una marcetta allegra che dipinge la vita come la metafora di un Festival, con i suoi alti e bassi, ma con il messaggio positivo di sorridere sempre alla vita anche di fronte alle difficoltà. Il videoclip è stato girato interamente a Sanremo il 5 Febbraio, in una giornata primaverile.

Il duo ha voluto omaggiare la città natale cantando davanti ai luoghi cult di Sanremo: l'auditorium Franco Alfano, la statua della Primavera, la Chiesa Russa il Casino Municipale, la statua di Mike Bongiorno, lo Zampillo e il Teatro Ariston. Il brano verrà riproposto al pubblico durante la settimana festivaliera, per fare cantare tutti al grido di: SANREMO! Il video è stato realizzato e montato dal videomaker Walter Ranalli. Il brano, inciso presso la Rosenhouse Recording Studio di Vallecrosia, è presente in tutte le piattaforme musicali più importanti.

Testo:

La vita è un Festival, uno spettacolo

dove il protagonista sei tu.

La vita è un Festival, un palcoscenico,

un sogno meglio della TV.

La vita è un Festival di luci magiche

che poi si accendon solo per te;

prendi un microfono anche un megafono,

fai un bel sorriso e corri fin qui .

Rit. Vieni a cantare con noi a Sanremo,

porta anche gli amici tuoi a Sanremo,

non vergognarti sei qui a Sanremo,

siamo tutti felici a Sanremo.

Ma che frastuono che c'è,

io mi son perso va be';

però in un attimo tutto è fantastico,

ho ritrovato qui proprio te.

La vita è un Festival, quanti miracoli

ho visto nascer dentro di me,

la vita è un Festival, che corsa a ostacoli

a volte poi mi chiedo: perché?

La vita è un Festival,

applausi e fischi che risuonano nella mia mente.

Note intonate, voci stonate,

questa è la vita che piace a me.