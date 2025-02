Festival di Sanremo, a Lucio Corsi la targa come miglior artista emergente

Il cantautore maremmano nel 2015 pubblica i suoi primi due EP, e nel 2017 il suo primo disco “Bestiario Musicale”, e viene premiato dal MEI come artista emergente dell'anno.

Nel 2020 pubblica per Sugar Music il suo secondo album in studio “Cosa faremo da grandi?”, e nel 2023 pubblica il suo terzo album “La Gente Che Sogna” (Sugar Music) e viene insignito dal Meeting delle Etichette Indipendenti come artista indipendente dell'anno!

Torna a novembre 2024 con il nuovo singolo “Tu sei il mattino” (sempre per Sugar Music) il cui videoclip vede la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone, ed è fra i protagonisti della sua serie televisiva “Vita da Carlo - Terza Stagione”, disponibile in esclusiva su Paramount+.

Lucio Corsi parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo in gara per la prima volta e in tale occasione sara’ premiato dal MEI come Miglior Artista Indipendente presente al Festival di Sanremo 2025

“Il percorso musicale di Lucio Corsi e’ tra i piu’ originali, autonomi e indipendenti del panorama nazionale degli ultimi anni. Altissima qualita’, innovazione e ricerca sonora in totale contrasto con la banalizzazione imperante del mainstream commerciale imperante oggi in un’Italia musicale sempre piu’ omologata” dichiara Giordano Sangiorgi. patron del MEI. “ Un premio quindi al coraggio della proposta musicale che conferma la sua personale individualita’ anche in occasione di questo Sanremo 2025 e che offre una speranza a tutta quella scena musicale che lavora alla ricerca musicale con passionee autonomia uscendo dall’omologazione degli algoritimi delle piattaforme musicali digitali che ci orientano tutti verso un unico modello di consumo cancellando tutte le diversita’ e pluralita’ musicali”.