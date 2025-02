Sanremo si illumina per il Festival: accese le luminarie, la città entra nel vivo della kermesse (Foto)

Sanremo si veste di luce e magia: le luminarie dedicate al Festival della Canzone Italiana sono state accese, trasformando via Matteotti, cuore pulsante della città, in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. Con le nuove decorazioni luminose, la città dei fiori entra ufficialmente nel clima festoso e musicale che anticipa l'inizio della kermesse canora più attesa dell'anno.

A partire dall'area di piazza Colombo fino all'incrocio con corso Mombello, via Matteotti brilla di installazioni artistiche che celebrano la musica. I soggetti luminosi raffigurano musicisti intenti a suonare strumenti iconici come la batteria, la tromba, l'arpa e il pianoforte. Non manca un tocco speciale dedicato al direttore artistico di questa edizione: Carlo Conti è raffigurato all'inizio della via, quasi a fare da guida simbolica per il pubblico che affolla Sanremo in questo periodo.

Rispetto agli anni scorsi, quando i testi delle canzoni vincitrici del Festival illuminavano l'arteria principale della città, quest'anno il focus visivo si è spostato sugli elementi musicali. Un tributo visivo che celebra non solo le note, ma anche i protagonisti della kermesse.

Le nuove luminarie si integrano perfettamente con le decorazioni natalizie, appena rimosse, in un passaggio di testimone che segna l'inizio della settimana più iconica per la città. Nei prossimi giorni, tutte le luci dedicate esclusivamente al Festival prenderanno il sopravvento, rendendo Sanremo ancora più viva e accogliente.

L'atmosfera da Festival, quindi, è ormai palpabile. Passeggiare per via Matteotti significa immergersi in un percorso simbolico tra arte e musica, dove ogni dettaglio racconta l'evoluzione e il fascino di un evento che ha reso celebre Sanremo in tutto il mondo. Con il Suzuki Stage già pronto in piazza Colombo e il Green Enicarpet in via di completamento, la città è pronta ad accogliere artisti, fan e curiosi, offrendo uno spettacolo che inizia ben prima delle serate sul palco dell'Ariston.