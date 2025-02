Ventimiglia, Scullino: "Parcheggio a Latte ancora chiuso, quali sono le motivazioni?"

"Quali sono le reali e preoccupanti motivazioni che ancora oggi impediscono l'apertura del parcheggio a Latte, frazione di Ventimiglia, nonostante sia atteso da anni da residenti e turisti come un'importante, seppur piccola, risorsa per la viabilità della zona?". Lo chiede con un'interrogazione il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Sono trascorsi ormai almeno 15 anni dalla costruzione del grande parcheggio privato, con annesso tunnel di collegamento al magazzino vendite e ad altre strutture, realizzato nella frazione di Latte da un importante imprenditore del settore commerciale" - ricorda Scullino - "Nell'ambito di questo intervento, e a scomputo di parte degli oneri dovuti, l'allora amministrazione comunale indicò la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa nove posti auto, situato lungo la via Aurelia, da destinare ai residenti. Questo spazio di sosta era stato pensato per rispondere alle esigenze della popolazione, da tempo alle prese con il caos generato dal traffico internazionale e dalla cronica mancanza di parcheggi".

"Da anni segnalo l'incomprensibile e colpevole ritardo nella definitiva consegna di quest'opera, che è notoriamente di proprietà della città di Ventimiglia ed è attesa con impazienza da residenti e commercianti della zona. Nonostante ciò, la situazione di stallo persiste" - sottolinea Scullino che richiede una risposta scritta e la discussione della questione in Consiglio comunale - "Chiedo se il parcheggio costruito a scomputo sia stato completamente ultimato in ogni sua parte; se sia stato realizzato rispettando puntualmente tutte le normative di sicurezza vigenti e se è stato fatto il collaudo statico della struttura; se sia stato formalizzato il passaggio di proprietà alla pubblica amministrazione e se la polizia municipale abbia predisposto un regolamento per la sosta".