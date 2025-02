Ventimiglia, lunedì prossimo al Teatro Comune lo spettacolo “Al di là del mare” per il Giorno del Ricordo

Pur se riservato agli studenti delle scuole ventimigliesi, sarà però possibile anche per la Cittadinanza - con posti riservati in galleria e preferibilmente prenotando al 338 6273449 - assistere, con ingresso libero e gratuito, al nuovo spettacolo teatrale che Liber Theatrum metterà in scena al Teatro Comunale di Ventimiglia lunedì 10 Febbraio alle ore 10.30 della mattina, con il sostegno e il patrocinio della città di confine, in occasione delle celebrazioni del “Giorno del Ricordo” dedicato alle vittime delle “foibe e dell’esodo istriano giuliano-dalmato”.

“Al di là del mare” con la regia di Diego Marangon, il titolo scelto per il nuovo lavoro teatrale che il gruppo ventimigliese dedica alle vittime delle Foibe e a quei 350.000 italiani che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, dovettero fuggire dalle coste della futura Jugoslavia o “semplicemente” scegliere tra essere Italiani, attraversando però definitivamente il mare Adriatico e lasciando alle proprie spalle tutto quanto, oppure diventare cittadini slavi restando in una terra che prima era casa loro, ma ora di un altro colore, con un’altra lingua, altri usi e costumi.

Una pagina tragica e ancora in parte controversa della Storia nazionale, che dopo troppo tempo è venuta alla luce in tutta la sua drammaticità e complessità dove, come troppo spesso accade, le vere vittime e i protagonisti più sfortunati sono stati soprattutto gli italiani più indifesi e senza colpa alcuna presenti da anni in Slovenia e Croazia, diventati improvvisamente ospiti indesiderati e costretti ad abbandonare l’Istria, la Dalmazia, il Quarnaro: un tempo casa propria e che da un giorno all’altro casa non lo era più!

In scena Barbara Piombo, Emilia Biagiotti, Francesco Criminisi, Gianluca Castoldi, Giuseppe Famà, Ioachim Gherghel, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Mimma Palumbo, Monica Rossi, Silvia Oliva, Stella Perrone.

INFO: 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com