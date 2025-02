Festival di Sanremo 2025: l'allestimento del verde sarà a cura degli studenti dell’Istituto Agrario

Per il secondo anno consecutivo gli studenti dell’Istituto Agrario Ruffini Aicardi tornano ad essere parte attiva nella preparazione del Festival di Sanremo, partecipando all'allestimento floreale delle aree di maggiore interesse; queste attività puntano ad arricchire il percorso formativo degli studenti, che maturano così 'sul campo' le competenze utili per il loro futuro personale e professionale.

In modo particolare gli organizzatori dell’evento hanno apprezzato gli interventi attuati sulle due terrazze del secondo e terzo piano del Palafiori, spazi con grandi potenzialità che negli ultimi anni sono stati poco valorizzati. Gli alunni hanno scerbato e rimosso gli arbusti presenti nelle grandi fioriere, posizionate nel perimetro esterno delle grandi terrazze, per poi mettere a dimora una serie di fioriture stagionali. Tutte le operazioni sono state documentate, per poi proseguire con la progettazione che avverrà a scuola nell’aula di informatica, dove grazie alla presenza di un software gli alunni potranno realizzare originali progetti professionali.

Nei prossimi giorni gli studenti dell’Aicardi saranno ancora piacevolmente impegnati negli allestimenti e nelle decorazioni 'verdi' adiacenti al teatro Ariston.