Il Consigliere regionale bordigotto Walter Sorriento alla presentazione dei coordinamenti provinciali di 'Orgoglio Liguria'

Si è svolto oggi un importante evento di Orgoglio Liguria, con la presentazione ufficiale dei coordinamenti provinciali del movimento. L'incontro ha visto la partecipazione dei principali esponenti del movimento, che hanno discusso i prossimi passi per rafforzare la rete di coordinatori sul territorio regionale. Al fianco del Presidente Marco Bucci e con il suo sostegno, stiamo costruendo un team coeso e determinato a portare avanti i progetti per le nostre città. Lavoreremo con impegno per il territorio e daremo il massimo supporto al Sindaco Pietro Piciocchi in vista delle prossime elezioni a Genova.

Il Consigliere regionale Walter Sorriento ha ribadito l'importanza di creare una struttura organizzativa efficiente, capace di rispondere rapidamente alle esigenze delle diverse realtà liguri e di favorire un dialogo diretto tra le amministrazioni locali e le istituzioni regionali. Un esempio concreto è stata l'importante assemblea svoltasi ieri, 5 febbraio, in provincia di Imperia, ospitata dal Presidente della provincia, Claudio Scajola, con la partecipazione quasi totale degli amministratori dei 66 Comuni imperiesi. L’incontro, alla presenza del Presidente Marco Bucci e della Giunta regionale, è stato un'occasione di confronto proficuo, durante la quale sono state sollevate le problematiche locali e presentate le proposte per migliorare il territorio. Orgoglio Liguria continua a impegnarsi per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, puntando su soluzioni rapide ed efficaci per lo sviluppo e il benessere della Liguria.

"È stato un momento importante di confronto - ha detto il Consigliere Sorriento - durante il quale ho avuto modo di ascoltare numerose problematiche, alcune già note, altre nuove. Il mio impegno sarà quello di farmi portavoce di queste istanze e di lavorare per dare risposte concrete alla nostra provincia. Sarò sempre al servizio dei sindaci, degli amministratori e di tutti i cittadini, con l'obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili per il nostro territorio".