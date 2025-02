Agricoltura e Pesca: approvato il piano 2025 per la valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche

La Giunta regionale ligure ha approvato, su proposta del vicepresidente e assessore all'agricoltura Alessandro Piana, il piano 2025 per la valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche. "Il documento punta a promuovere le eccellenze liguri e a rafforzare la competitività del comparto agricolo e ittico - dichiara Alessandro Piana - Proseguiamo con determinazione nel percorso di promozione del nostro territorio e delle sue produzioni di qualità. Il piano 2025 rappresenta uno strumento essenziale per sostenere le filiere produttive locali e rafforzare il legame tra agricoltura, turismo ed enogastronomia".



Il Piano 2025 si concentra sulla valorizzazione di alcuni comparti strategici, tra cui florovivaismo, vitivinicoltura, olivicoltura, basilico, agricoltura biologica, multifunzionalità, pesca e acquacoltura. È stata stanziata anche una quota di 150.000 euro per la partecipazione della Regione all’importante kermesse Euroflora, oltre ai 250.000 euro per le altre iniziative di promozione.



Anche quest’anno la gestione operativa delle iniziative sarà affidata all’Agenzia “In Liguria”. Tra le strategie principali, oltre alla partecipazione a fiere ed eventi, come per esempio Vinitaly, si punterà sul potenziamento della comunicazione digitale e sull’utilizzo di strumenti già consolidati come “Liguria Gourmet” e “Assaggia la Liguria”. "Stiamo costruendo un vero e proprio sistema Liguria, che coinvolge attivamente Regione, Assessorato, Camere di Commercio, Agenzia ‘In Liguria’, Liguria Digitale. Grazie a questa collaborazione potremo dare maggior visibilità alle azioni promozionali, con una comunicazione sempre più efficace in particolare sui canali digitali e social", ha concluso Piana.