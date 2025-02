Tir via mare per rendere meno caotico il traffico sulle autostrade in Riviera

Come alleggerire il traffico autostradale sulla A10? Una soluzione potrebbe arrivare dal mare. Il presidente di Ance, Enio Marino, ha lanciato una proposta innovativa: trasferire i tir che attraversano la Liguria verso i porti di La Spezia o Livorno per poi imbarcarli e farli approdare direttamente a Marsiglia o Barcellona.

L'idea punta a ridurre i chilometri di code che ogni giorno affliggono l'autostrada, offrendo un’alternativa che, secondo Marino, "non costerà di più" rispetto al trasporto su gomma.

Una proposta avanzata una ventina di anni fa e poi bocciata perché avrebbe fatto perdere molti incassi soprattutto all'Autofiori. "In attesa delle infrastrutture necessarie – ha aggiunto – questa potrebbe essere una soluzione immediata per migliorare la viabilità e ridurre l’impatto ambientale".

La proposta si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del porto di Imperia, che potrebbe trarre vantaggi economici e occupazionali da un maggiore utilizzo delle vie marittime. Ora si attende uno studio di fattibilità per verificare la sostenibilità del progetto, che potrebbe rappresentare un importante passo avanti per la mobilità delle merci in Liguria e per il rilancio dell’economia portuale della regione.