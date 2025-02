Sara Rattaro incanta Sanremo ai Martedì Letterari con la storia di Marie Curie: un messaggio di coraggio e determinazione (Foto e video)

Si è concluso con grande successo l’incontro dedicato a Marie Curie nei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, un appuntamento attesissimo che ha visto come protagonista la scrittrice Sara Rattaro. L’autrice, che ha presentato il suo ultimo libro "Io sono Marie Curie" (Sperling & Kupfer), ha raccontato al pubblico non solo la storia della grande scienziata, ma anche il significato contemporaneo del suo esempio, in un mondo che ancora oggi richiede alle donne di indossare coraggio e determinazione per affermarsi.

La figura di Marie Curie, portata alla ribalta dalla scrittura appassionata di Rattaro, è emersa come quella di una donna modernissima, capace di sfidare le convenzioni sociali e scientifiche della sua epoca. La Curie, due volte premio Nobel, è stata raccontata non solo come la scienziata geniale che ha cambiato la storia della fisica e della chimica, ma anche come una donna che ha dovuto lottare per affermare il proprio posto in un ambiente dominato dagli uomini.

Attraverso letture emozionanti, interpretate dall’attrice Lucia Caponetto, il pubblico ha ripercorso le tappe della vita di Marie: dai suoi studi a Parigi, al legame con Pierre Curie, fino ai successi e alle difficoltà affrontate dopo la morte del marito. Un viaggio che ha toccato il cuore dei presenti, sottolineando il significato universale della sua storia.

Durante l’incontro, la scrittrice ha spiegato come il libro sia stato scritto per ricordare che ognuno, a modo proprio, può essere un po’ Marie Curie: “La vita non è facile per nessuno, ma ciò che conta è trovare quel ‘qualcosa’ in cui credere e perseguirlo con tenacia”. Il suo libro, ha detto, è un invito rivolto alle donne di oggi a non arrendersi, a inseguire i propri sogni anche quando il mondo sembra avverso.

L’incontro, curato da Marzia Taruffi, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di letteratura e scienza, confermando ancora una volta il successo del ciclo dei Martedì Letterari.