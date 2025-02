Sanremo: venerdì prossimo al Des Anglais 'Canta & Pesta', una edizione speciale con Cna a pochi giorni dal Festival

Venerdì prossimo alle 18, all'Hotel Des Anglais di Sanremo, 12 appassionati di canto e cucina si sfideranno in un evento che anticipa l’edizione 2025 del Festival della Canzone Italiana. Sotto la direzione di Marco Dottore della “Eccoci Eventi”, i concorrenti mostreranno le loro abilità sia in cucina che nel canto, utilizzando microfono, mortaio e pestello.

A giudicare i concorrenti sarà una giuria di esperti di musica e cucina presieduta dalla cantante Monia Russo. Dopo il successo di “Mare Cultura” a settembre e “OliOliva” a novembre, CNA Imperia continua nell’opera di promozione delle eccellenze enogastronomiche dell’entroterra, valorizzando in un evento innovativo le produzioni tipiche dei comuni di Ranzo e Vessalico. Protagonista di un appuntamento collaterale alla kermesse della Canzone Italiana, Canta & Pesta, ideato da Franco Laureri, è patrocinato dal Comune di Vessalico, dal Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico, dal Comune di Ranzo e dall’Associazione Antiche Vie del Sale. Il concorso, primo nel suo genere, sarà inoltre oggetto di un servizio di TgEvents Television, il format TV trasmesso sulle piattaforme social e su un’ottantina di emittenti televisive regionali e nazionali.

“CNA Imperia – evidenzia Luciano Vazzano, direttore provinciale – è fortemente impegnata nella promozione delle eccellenze e delle produzioni locali. Con ‘Canta e Pesta’, abbiamo voluto portare alla kermesse sanremese due realtà minori come Ranzo e Vessalico, che tuttavia producono prodotti di alta qualità che meritano questa importante vetrina. Questo evento rappresenta un’occasione unica per mettere in risalto il nostro territorio, le nostre tradizioni e la qualità delle nostre produzioni. Con iniziative come questa vogliamo dare il giusto risalto ai tanti piccoli produttori che, con la loro capacità, rendono attrattivo il nostro entroterra”.

CNA Imperia, per l’edizione 2025 del Festival, è impegnata con tutta una serie di iniziative collaterali dedicate alle eccellenze del “Made in Liguria”. Infatti, oltre a “Canta e Pesta”, domenica prossima, in collaborazione con Morenews e Casa Artusi, CNA propone “Note di Gusto” con lo chef Matteo Milardi in una cena di gala al Living Garden Hub. Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Ranzo, Gian Carlo Caccio, e di Vessalico, Flavio Manfredi, che hanno sottolineato come questa prestigiosa opportunità rafforzi la collaborazione tra le due amministrazioni e consolidi la partnership tra CNA e i produttori dell’alta Valle Arroscia.