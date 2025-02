Pioggia prevista per il prossimo fine settimana: a rischio i fuochi 'piromusicali' delle 18.30 di domenica

Le previsioni meteo a lunga scadenza devono sempre essere prese con le molle ma, i primi modelli matematici per il prossimo weekend non preannunciano nulla di buono per la città di Sanremo e l’intero ponente ligure.

Proprio per questo, anche se la decisione dovrà essere presa nelle prossime ore, sono a rischio i fuochi piromusicali che erano stati fissati per le 18.30 di domenica prossima, in apertura della settimana del Festival di Sanremo, alla presenza dei giochi di luce della nave da crociera ‘Costa Toscana’, che si posizionerà in rada domenica mattina, di fronte alla città dei fiori.

Una notizia che, ripetiamo, dovrà trovare conferma proprio nelle previsioni meteo delle prossime ore e, ancora più specificatamente a ridosso del fine settimana. Sarebbe davvero un peccato, anche perché la pioggia è prevista anche per sabato, quando è prevista l’inaugurazione del ‘Suzuky Stage’ di piazza Colombo, con l’esibizione dei ragazzi di ‘Casa Sanremo’ (preceduti da un'esibizione degli Urban Theory) presentati da Jody Cecchetto e Mattia Stanga e, da domenica l’arrivo degli addetti ai lavori con la nave in rada, i fuochi appunto ed il ‘Galà della Stampa’ all’hotel Royal.

I fuochi di domenica dovrebbero dare il via a 'Tra palco e città', il più grande progetto di brand integration, che ha trasformato il Festival di Sanremo in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori, con le dirette tv e radio, l'Eni Carpet di lunedì prossimo e le iniziative del Suzuki Stage.

Senza dimenticare la ruota Veralab in Pian di Nave, alta 28 metri per accogliere il pubblico e regalare un giro con vista mozzafiato sul lungomare della città dei fiori. Ma anche il Polo Museale Santa Tecla, con una straordinaria mostra dedicata ai valori e alle emozioni di Milano-Cortina 2026.

C’è da augurarsi, quindi, che il meteo possa cambiare e che tutto venga confermato per un weekend elettrizzante per chi vorrà vivere da vicino le emozioni che anticipano l’inizio del Festival di Sanremo che, anche quest’anno si preannuncia ricco di novità e sorprese.