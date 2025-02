Gli appuntamenti del discografico imperiese Stefano Senardi durante il 75° Festival di Sanremo, tra premiazioni, presentazioni e incontri

Il produttore discografico imperiese Stefano Senardi, in occasione del 75° Festival di Sanremo, sarà protagonista di diversi appuntamenti, tra premiazioni, presentazioni e incontri.

ll 9 febbraio riceverà il premio DietroLeQuinte 2025 al Hotel Royal di Sanremo (nel corso del 15° Gran Gala della Stampa del Festival della Canzone’ con la seguente motivazione: “per l’importante ruolo professionale artistico/discografico e per aver accompagnato moltissimi grandi Artisti al Festival di Sanremo rendendolo così sempre più prestigioso nel mondo”.

Questo riconoscimento celebra la carriera nel mondo della musica di Stefano Senardi, evidenziando il suo impegno nel promuovere la cultura musicale attraverso progetti di rilievo nazionale e internazionale. L’evento, organizzato e coordinato da Ilio Masprone, è promosso dal Comune di Sanremo in collaborazione con la Regione Liguria, mentre i premi sono stati realizzati dall'artista orafo Michele Affidato di Crotone.

«Ricevere questo premio è per me un grande onore – afferma Stefano Senardi – Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno trasmesso la passione per la musica, a partire dalla mia famiglia, fino ai grandi artisti che ho avuto il privilegio di incontrare lungo il mio percorso. Ricevere un premio come questo nel mio territorio, nella città che ha rappresentato tanto per la mia carriera, ha un valore ancora più speciale. È un segno di gratitudine che mi rende ancora più legato alla mia terra e alle persone che mi hanno sostenuto fin dall'inizio».

Il 10 febbraio alle ore 10.30, a Casa Sanremo, in qualità di direttore del Premio Musica Alassio nell’ambito di Ligyes, premierà Maria Tomba, in gara tra le Nuove Proposte del 75° Festival di Sanremo, per il suo talento e la sua forte personalità.

A seguire, alle ore 14.30 a Casa Sanremo il noto produttore discografico incontrerà Walter Vacchino, storico proprietario del celebre Teatro Ariston di Sanremo, per un dialogo appassionante e ricco di aneddoti in cui condividere i racconti delle loro esperienze legate ai festival, esplorando i retroscena, le emozioni e i momenti più significativi vissuti nel corso degli anni. Un’occasione unica per scoprire storie inedite e celebrare la magia che da sempre accompagna la manifestazione più iconica della musica italiana.

Senardi il 13 febbraio alle ore 15.00, presso il Living Garden Hub di Sanremo (via Giardini di Vittorio Veneto) presenterà “La musica è un lampo” (Fandango), il suo primo libro autobiografico, una narrazione in prima persona ricca di storie divertenti, aneddoti e rivelazioni inedite. Con oltre 400 illustrazioni, questo volume offre uno sguardo unico e appassionato sulla sua carriera e sul mondo della musica.

Nato a Imperia nel 1956, Stefano Senardi è uno dei più illustri produttori discografici italiani. È stato direttore generale della CGD East West (Warner Music Group), presidente della PolyGram Italia e fondatore dell’etichetta NuN Entertainment. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Franco Battiato, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Jovanotti, Zucchero, Madonna, Luciano Pavarotti, Simply Red, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Pino Daniele e i CSI. Nel 2005 dirige Radio Fandango, l’etichetta discografica della casa di produzione cinematografica Fandango di Domenico Procacci. È stato presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo del Club Tenco.