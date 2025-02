Foibe, Forza Italia in Consiglio Regionale: “Memoria e verità per onorare le vittime e difendere la storia”

Questa mattina, in occasione del Giorno del Ricordo, il Consiglio Regionale della Liguria ha tenuto una seduta solenne in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Un momento di riflessione doveroso per mantenere viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente la storia italiana. Così in una nota i Consiglieri Regionali di Forza Italia Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza.

“Le foibe e l’esodo istriano, fiumano e dalmata rappresentano una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale. Oggi più che mai è nostro dovere onorare la memoria di chi ha perso la vita o ha dovuto abbandonare la propria terra solo perché italiano. Il Giorno del Ricordo non è solo una celebrazione, ma un monito affinché tragedie simili non si ripetano mai più. È fondamentale continuare a raccontare questa verità con equilibrio e onestà, soprattutto alle nuove generazioni, affinché la storia non venga distorta o dimenticata. Forza Italia è e sarà sempre in prima linea per difendere la memoria e garantire il giusto riconoscimento alle vittime di questa immane tragedia”