Taggia 2027, Alberti (Progetto Comune) dopo la candidatura di Cerri: "La vera sfida è riportare i cittadini alla politica"

La rinuncia di Mario Conio al terzo mandato e l'indicazione di Chiara Cerri come candidata alla successione aprono una nuova fase della politica di Taggia. Ma per Fulvia Alberti, esponente di Progetto Comune, il vero interrogativo in vista delle elezioni del 2027 non riguarda soltanto chi guiderà la prossima amministrazione. Riguarda, prima ancora, il rapporto tra cittadini e politica, la partecipazione alle scelte pubbliche e la capacità di immaginare un futuro diverso per il territorio.

"L'annuncio della candidatura di Chiara Cerri arriva al termine di cinque anni segnati da molte difficoltà", osserva Alberti, richiamando i problemi del ponte, la lunga chiusura della pista ciclabile e i ripetuti episodi di inquinamento marino. Quanto alla decisione di Conio di fermarsi dopo dieci anni, la considera "comprensibile, al di là delle valutazioni sulle sue competenze e sul suo operato".

Non manca una considerazione sui cantieri ancora aperti: "Restano i grandi cantieri, alcuni dei quali, dopo dieci anni di mandato, potevano forse arrivare un po' prima".

"Metà dei cittadini non va più a votare". È però sul tema della partecipazione che Alberti concentra la parte principale della sua riflessione. "Più delle polemiche e dei botta e risposta che hanno accompagnato questi anni, c'è una questione che considero molto più importante: praticamente la metà dei cittadini non va più a votare. È questo il dato che dovrebbe preoccuparci più di ogni altro".

Per l'esponente di Progetto Comune, la distanza tra cittadini e istituzioni rappresenta un problema che va oltre la competizione elettorale. "Una comunità nella quale le persone smettono di partecipare rischia di lasciare il proprio futuro nelle mani di pochi. La vera sfida non è soltanto scegliere chi amministrerà Taggia, ma tornare a far venire voglia di occuparsi della cosa pubblica".

Da qui anche una critica a una politica costruita attorno alle singole figure: "La politica non dovrebbe essere il sostegno a una persona, né una questione di cognomi, parentele o appartenenze. Dovrebbe essere la scelta di un'idea, di un progetto, di una visione".

Il bilancio di Progetto Comune e le questioni irrisolte. Alberti ripercorre quindi l'esperienza del gruppo negli ultimi cinque anni, durante i quali tre rappresentanti si sono alternati nel seggio consiliare.

"Abbiamo presentato interrogazioni e mozioni, sollevato questioni, cercato risposte. Non sempre è stato facile. A volte ci siamo sentiti soli. Ma abbiamo continuato a farlo e continueremo".

Tra i temi seguiti figurano il biodigestore, l'ospedale unico e la pista ciclabile. Ma Alberti rivendica soprattutto l'attenzione verso aspetti che, a suo giudizio, rischiano di essere trascurati: la conservazione degli edifici storici, la memoria del territorio e gli spazi culturali.

Dal Museo delle Olive a Villa Curlo. È proprio sul patrimonio storico che arrivano alcune delle critiche più precise all'amministrazione.

Alberti cita il "Museo delle Olive, ristrutturato dieci anni fa e mai aperto", Villa Curlo, che descrive come "riabilitata e poi lasciata cadere in rovina", e Palazzo Soleri, dove segnala problemi alla copertura e infiltrazioni d'acqua.

"Nel bilancio, alla voce relativa alla riqualificazione degli edifici storici, abbiamo trovato con immenso stupore una cifra che dice molto: zero", sostiene.

Una situazione che, secondo Alberti, dovrebbe spingere a ripensare il ruolo del patrimonio culturale nello sviluppo cittadino. Non soltanto edifici da conservare, ma luoghi da rendere accessibili e capaci di raccontare la storia di Taggia.

L'esempio è ancora Villa Curlo: "Se fosse stata custodita come meritava, i furti non l'avrebbero svuotata e oggi avremmo potuto aprire le porte di una casa di ricchi commercianti del Settecento e raccontare, attraverso quelle stanze e quei mobili, la storia dell'economia di Taggia, delle olive, dell'olio, dei commerci e delle famiglie".

Una città da vivere, dal centro storico ad Arma. La riflessione si allarga quindi alla qualità degli spazi pubblici e alla valorizzazione del territorio. Alberti richiama la Pinacoteca del Convento dei Domenicani, la biblioteca storica di Palazzo Spinola, i portici di via Soleri e la Madonna del Canneto, ma anche le strade, i giardini, le aiuole e il Viale delle Palme ad Arma. "La bellezza non è un lusso. È qualità della vita, attrattività, rispetto", sottolinea.

Nella sua idea di città trovano spazio anche iniziative culturali diffuse: proiezioni all'aperto ad Arma, concerti nei giardini di Villa Curlo, appuntamenti a Santa Teresa, mostre, letture e conferenze, valorizzando il lavoro delle associazioni locali. "Questo è turismo, certo. Ma è soprattutto comunità".

Il verde come priorità per il futuro. Un altro punto centrale riguarda l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Alberti invita a considerare alberi, vegetazione e spazi verdi non soltanto come elementi decorativi, ma come vere infrastrutture urbane. "Più farà caldo, più avremo bisogno di ombra; più cambierà il clima, più avremo bisogno di suolo permeabile, vegetazione, spazi pubblici freschi e vivibili".

Per questo, sostiene, le scelte ambientali non dovrebbero rappresentare un capitolo secondario dei programmi amministrativi, ma attraversare l'intera progettazione della città.

Il messaggio a Cerri: "Non sarà semplice". In vista del 2027, Alberti non anticipa scelte sulle future alleanze o candidature, ma delinea le priorità sulle quali Progetto Comune intende continuare a lavorare.

"Vogliamo provare a immaginare una Taggia diversa. Una città capace di mettere insieme mare e borgo, storia e contemporaneità, cultura e turismo, ambiente e sviluppo. Un'amministrazione che non si limiti a gestire l'esistente, ma abbia il coraggio di progettare quello che ancora non c'è".

Alla candidata indicata da Conio rivolge un augurio accompagnato da una considerazione politica: "Auguro a Chiara Cerri una buona campagna elettorale, aspettando la 'fase nuova' che evoca. Non sarà semplice".

La conclusione torna infine sul rapporto tra rappresentanza, consenso e capacità amministrativa: "Personalmente continuo a pensare che dovremmo avere il coraggio di porci una domanda scomoda: possiamo immaginare un'amministrazione nella quale, accanto al consenso elettorale, contino davvero le competenze?".

Un interrogativo che Alberti collega alla necessità di una politica "più sana, più trasparente, meno dipendente dalle appartenenze e dalle relazioni personali. Perché quando la politica diventa soltanto una questione di consenso, alla fine qualcuno finisce per dire: 'Tanto sono tutti uguali'. No. Non siamo tutte e tutti uguali".