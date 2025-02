Palco troppo affollato per la co-conduzione del Festival di Sanremo? Annalisa smentisce: "Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci"

Salirà ancora sul palco dell'Ariston Annalisa, stavolta solamente in veste di ospite e non di co-conduttrice. Il tutto senza alcuna polemica o "giallo".

E' stata la stessa cantante carcarese a smentire un rifiuto, che qualche voce voleva "condito" da malumori, a una paventata proposta di Carlo Conti per averla al suo fianco a dirigere una delle serate del prossimo Festival di Sanremo.

Le indiscrezioni dei giorni scorsi, sempre ammantate da una serie di condizionali, parlavano di un "no grazie" motivato da un cast troppo affollato. Cosa che la cantante savonese, protagonista nella scorsa edizione con "Sinceramente" e quest'anno partner di Giorgia sulle note di 'Skyfall' di Adele nella serata dei duetti, nelle scorse ore ha seccamente smentito.

A parlare chiaro una storia Instagram apparsa nelle scorse ore molto nitida: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci".