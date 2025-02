Ventimiglia: danneggia slot machine e scatena rissa, denunciato

La polizia di Ventimiglia ha denunciato l'uomo che nel pomeriggio di ieri aveva danneggiato due slot machine in zona borgo. A quanto riportano le testimonianze, alcuni cittadini giunti sul posto a causa del comportamento dell'uomo sono rimasti quindi coinvolti in una era e propria rissa, che per fortuna non ha provocato nessun danno particolare alle persone coinvolte.

In seguito a segnalazione la polizia è intervenuta, provvedendo a fermare l'uomo, un cittadino albanese, nei confronti del quale è in seguito scattata la denuncia, per danneggiamento di due slot machine e di un'automobile nelle vicinanze della sala giochi in cui si era recato. Per l'uomo è stata inoltre formulata una prognosi di cinque giorni in seguito alla zuffa in cui è stato coinvolto.