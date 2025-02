Taggia: ragazzo cade in moto in Regione Tubi. Intervento dell'elicottero Grifo

Un ragazzo di 27 anni ha perso nel corso del pomeriggio il controllo dello scooter mentre transitava lungo Regione Tubi, a Taggia. Non chiare le cause che hanno portato all'incidente, in seguito a cui il giovane è caduto in un fossato, riportando più traumi alle costole.

La zona in cui è avvenuto e le condizioni del ragazzo hanno reso necessario l'intervento dell'elicottero, che ha recuperato il giovane trasportandolo a Santa Corona. Intervenute sul posto la croce verde di Arma, i Vigili urbani e l'elicottero Grifo.